Slogan „Zachyť dokonalost okamžiku“ spolu s hashtagem #Perfect10 jsou nosnými tématy celé kampaně i samotného videa, které můžete shlédnout zde.

Hashtag #Perfect10 provázející celou kampaň označuje deset unikátních charakteristik telefonu. Každá z deseti osobností, které se zapojily do lokální kampaně, představuje jednu z nich – ať už svou náplní v pracovním, nebo osobním životě. Například špičkový fotoaparát jako krásu představuje Monika Bagárová, kreativní snímky s Leica selfie kamerou modelka Nikol Švantnerová, výkonný procesor olympionik David Svoboda nebo dlouhou výdrž baterie youtuber Kovy.

Focení vizuálů smartphonem Huawei P10

Pro zachování autenticity kampaně byly všechny fotografie pořízeny smartphonem Huawei P10. Autorem a zároveň i jednou z tváří kampaně #Perfect10, je známý český fotograf sportovců a celebrit Ondřej Pýcha, který tak sám otestoval profesionální mód fotoaparátu Huawei P10.

Adam Mišík při focení s Ondřejem

Osobnosti před objektivem P10

Před objektivem P10 se vystřídalo deset známých osobností, z České republiky i Slovenska. Do kampaně se zapojila kromě fotografa Ondřeje Pýchy například moderátorka a zpěvačka Iva Kubelková, modelka Nikol Švantnerová či zpěvák Adam Mišík. Perfektní desítku pak doplňuje také zpěvačka Monika Bagárová, olympijský vítěz David Svoboda nebo youtuber Kovy. Na Slovensku je to youtuber To je ten náš Matúš, tanečník Laci Strike a fotografka Petra Ficová.

David Svoboda při focení s Ondřejem

Špička v mobilní fotografii

Aktuální vlajková loď smartphone Huawei P10 je bezpochyby špičkou na poli mobilní fotografie. Ještě zdokonalený duální fotoaparát vyvinutý ve spolupráce se společností Leica, který byl novinkou předchozího velmi úspěšného modelu P9, je nyní doplněn o selfie kameru taktéž s certifikací Leica. Hlavní duální fotoaparát (12MPx barevný snímač a 20MPx černobílý snímač) nově disponuje optickou stabilizací obrazu a novinkou je i speciální portrétový mód.

Iva Kubelková při focení s Ondřejem

Precizní portréty i širokoúhlý režim

Majitelé smartphone P10 určitě ocení řadu speciálních funkcí pro focení portrétu, jako je precizní 3D detekční technologie, která pomůže docílit ještě krásnějších portrétových fotografií. Konkrétně to vypadá tak, že přístroj automaticky bere v úvahu např. polohu a velikost nosu, aby bylo světlo, stíny i barva na výsledné fotografii právě tam, kde mají být.

Kovy při focení s Ondřejem

Huawei P10 navíc disponuje novým mechanismem, který sleduje změny přirozeného osvětlení a automaticky upravuje fotografické nastavení. To umožňuje precizní kvalitu snímku pořizovaných například v noci, nebo v interiéru. Navíc, přední selfie kamera například rozpozná, když se chystáte fotit skupinové selfie a přepne do širokoúhlého módu, a má mnoho dalších zajímavých funkcí.

