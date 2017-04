Systémové stavění šetří čas i náklady

Pokud plánujete letos začít s výstavbou, pečlivě zvažte, co vás to bude stát. Myslete na to, aby se úspora v materiálu nepromítla později do vyšších nákladů nebo kratší životnosti materiálu. Zvolte výrobce, který maximum starostí vyřeší za vás.