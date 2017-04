Jsme Zonky (www.zonky.cz) a půjčky od lidí jsme přinesli do Česka ze světa, kde skvěle fungují už přes deset let. Ti, co si půjčují, to mají levnější než v bance. A investoři zase vydělávají víc, než kdyby své peníze nechali ležet na účtu. I proto každý měsíc objem půjčených peněz stoupá.

Zonky funguje online

Zonky (www.zonky.cz) je výhodnější než banky, protože nemá luxusní budovy, armádu zaměstnanců ani firemní auta. Když potřebujete půjčku, na našem webu (www.zonky.cz) jednoduše vyplníte základní údaje, pošlete dva doklady totožnosti a přidáte svůj příběh. Nás totiž nezajímají jen kolonky. Neřešíme, že jste OSVČ nebo máma na mateřské. Na rozdíl od bank nám záleží na tom, kdo jste a co umíte. Věříme lidem, kteří chtějí něco dokázat.

Podle vašich údajů stanovíme úrok - nejnižší je 3,99 %, průměrný okolo 10 %. Investory bude ale také zajímat, na co a proč si půjčujete. Jsou jich tisíce a je na vás, kolik z nich se vám podaří příběhem zaujmout. Průměrná výše půjčky je u nás zhruba 125 000 Kč a není výjimka, když jsou zafinancovány i během pár minut. Peníze pak máte na účtu v podstatě obratem. Je to výrazně rychlejší a zároveň levnější než v bance.

Proč mají půjčky od lidí takový úspěch?

• Půjčka se Zonkym je výhodnější než v bance

• Refinancování drahých úvěrů může ušetřit až desítky tisíc

• Člověk nemusí nikam chodit, všechno může zařídit z pohodlí svého gauče

• Mnoho lidí už nebaví, jak je na ně jejich banka přísná, i když jí jsou věrní dlouhá léta

• A další se rozhodli se Zonkym investovat, protože jim peníze vydělají víc, než kdyby ležely někde na účtu

Půjčky od lidí, jako je v Česku Zonky (www.zonky.cz), fungují v desítkách zemí. Podobně, jako Uber kazí kšefty taxikářským kartelům, Zonky tlačí dolů ceny půjčených peněz. A nabízí taky alternativní způsoby posuzování žadatelů. Pro lidi, kteří do banky nepasují, a nespokojí se s tím, že něco nejde.

Půjčte si na svoje originální projekty tak, jak to letí ve světě. Od lidí. Nebo ušetřete a výhodně refinancujte své staré úvěry. Na Zlevňovači (https://zonky.cz/zlevnovac) si spočítáte, kolik se Zonky (www.zonky.cz) ušetříte.