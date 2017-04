Půjčka na Zonky (www.zonky.cz) je hračka. Na webu vyplníte krátký formulář, naskenujete občanku, druhý doklad totožnosti s fotografií a výpis z bankovního účtu. A napíšete, kolik a proč si chcete půjčit. Když se pak se Zonky shodnete na úroku, už jen anonymně vložíte svůj příběh na Tržiště půjček, kde ho uvidí investoři. No a pak už jen sledujete, jak vám přibývají peníze. Když je částka vybraná, peníze máte na účtu do druhého pracovního dne. Půjčku pak splácíte Zonkymu, ať už se na ni složilo deset nebo sto padesát investorů. Vy je ostatně ani neznáte, stejně jako oni neznají vás.

Refinancujte taky, stojí to za to!

Pokud jste si už půjčili jinde a draze, vezměte své předražené půjčky k Zonkymu. Na webu Zonky (www.zonky.cz) si můžete snadno spočítat úsporu i z několika úvěrů, kreditek nebo kontokorentů naráz. Na Zonky (www.zonky.cz) už jsou tisíce investorů, které víc než vaše příjmy, rodinný stav nebo počet dětí zajímá, kdo jste, co jste dokázali a na co si chcete půjčit. I proto si na Zonky (www.zonky.cz) běžně půjčují mámy na rodičovské, OSVČ nebo borci, co se třeba právě vrátili po několika letech v cizině. Tedy lidé, kteří mívají v bance problém. Na velkou část poptávek se investoři složí do deseti minut. Investují totiž ve dne v noci.

Chcete vidět skutečný příklad?

Na novou koupelnu si půjčila i Renata. Její banka jí poskytla ultra drahou půjčku ve výši 60 000 korun úrokem 21,6 %! Když si ale Renata spočítala, na kolik jí vysněná koupelna vyjde ve skutečnosti, rozhodla se převést svou půjčku k lidem. Zonky jí nabídl úrok 8,49 % a umožnil jí tak snížit si měsíční splátku skoro o třetinu. Celkově pak při stejné délce splácení ušetří neuvěřitelných 32 790 korun, které využije na další zvelebení svého bytu. Takových příběhů jsou na Zonky (www.zonky.cz) tisíce.

Chcete taky ušetřit a místo drahého bankovního úvěru si raději pořídit férovou půjčku od lidí? Mrkněte na Zonkyho web (www.zonky.cz). Můžete taky napsat na info@zonky.cz. Nebo každý pracovní den od 8.00 do 20.00 a o víkendu od 9.00 do 18.00 volat zákaznickou linku na čísle 800 449 999. U Zonkyho lidé půjčují lidem. Levněji a s klidem.