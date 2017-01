Zimní dovolená nemusí být jenom o sněhu, mrazu a lyžích, ale může být i o pobytech v exotických destinacích, kde bude na rozdíl od České republiky teplo. Analytici přitom tvrdí, že ať už cesta klienta povede na exotické pláže, nebo za horským sněhem, podzim je ideálním obdobím, kdy si zimní dovolenou naplánovat a spolu s ní si už rovnou sjednat i cestovní pojištění.

„Listopad je posledním měsícem s relativně širokým výběrem zájezdů. Platí totiž, že ¾ zájezdů na zimní termíny se prodají v září a říjnu. Hůře se pak hledá vhodná kombinace destinace a termínu,“ vysvětluje Zbyněk Laisek.

Lákadlem je i mnoho výhod a slev přidávaných k zájezdům i atraktivní ceny cestovního pojištění. Novinkou jsou i nové destinace. Čedok letos například jako první nabídne lety na kubánský ostrov Cayo Coco nebo do Panamy či na Kostariku. Zajímavou novinkou bude dosud málo navštěvovaný Omán nebo Kapverdské ostrovy.

CK Blue Style již nyní ale například registruje zájem v poslední době opomíjených destinací, jako jsou Egypt či Thajsko nebo Spojené arabské emiráty.

„Důvodem je cena, ale skutečností je, že mnoho turistů se do těchto tří destinací, jakkoli jsou cenově dostupné, nehrne,“ říká Laisek.

Opomínat by se podle něj ale neměly ani lyžovací zájezdy. Oblíbené jsou zkrácené autobusové zájezdy do Itálie a Rakouska na tři až pět dní.

„Do listopadu se vyprodá tak 75 procent lyžařských zájezdů, předprodeje začínají už v průběhu prázdnin, nejvíce zájezdů se ale vyprodá v září a říjnu. Cenově nejvýhodněji vycházejí termíny na okrajích sezóny,“ dodává Laisek.

Každý, kdo se chystá vyrazit do zahraničí, by neměl také zapomenout na sjednání cestovního pojištění. Smutným faktem je, že podle průzkumů vyjíždí do ciziny nepojištěných až 17 procent Čechů.

„To se jim přitom nevyplatí vždy, když se jim tam něco stane. Například úraz – nebo je postihnou takové zdravotní komplikace, které si vyžádají pomoc lékařů, případně přímo hospitalizaci v nemocnici. Nepojištění lidé jsou pak nemile překvapeni náklady na své léčení v řádu desítek i stovek tisíc korun,“ tvrdí Zbyněk Laisek, který přitom odkazuje na srovnání cen cestovního pojištění na Porovnej24.cz, kde si kdokoli může nejen najít tu nejvýhodnější nabídku, ale seznámit se v klidu svého domova i detailně s nabízenou smlouvou a pojištění třeba i jen přes mail uzavřít.