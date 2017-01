Důvodem nárůstu objemu peněz vybraných na povinném ručení je vyšší počet pojištěných vozidel, kterých v Česku jenom letos přibylo už 183 tisíc. Průměrná cena povinného ručení za celý trh nyní meziročně stagnuje na úrovni 2796 korun.

„Ceny na stejné úrovni prozatím drží konkurenční boj pojišťoven, přesto na trhu je vidět, že pojišťovny přistupují ke zdražení. To již naplno pocítili majitelé nákladních firemních vozidel a tahače návěsů. V případě tahačů návěsů se proto pojistné za posledních pět let zvýšilo o 15 procent na téměř 46 tisíc korun,“ říká Zdeněk Novák.

Vysoké pojistné pojišťovny chtějí i po řidičích mladších 30 let. V jejich případě průměrné pojistné zdražilo za posledních pět let o více než osm procent na 4634 korun. Důvodem je to, že mladí řidiči, zejména ve věku 20 až 25 let, způsobují nejvíce škod.

„Zajímavé je i to, že většinu dopravních nehod způsobí muži. Na ženy připadá jen každá čtvrtá škodní událost v povinném ručení. Následky nehod, které způsobí ženy, jsou navíc v průměru menší než u mužů,“ dodává Novák.

V průměru nejvíce viníků škod je v okrese Ústí nad Labem, kde na 10 000 pojištěných automobilů připadá 420 škod. Následuje okres Jablonec nad Nisou (401) a Děčín (400), na opačném konci žebříčku je Pelhřimov s 213 škodami na 10 000 vozidel, Jindřichův Hradec (223) a Žďár nad Sázavou (224).

Pojišťovny hledají způsoby, jak rozpoznat charakter řidiče, jehož pojišťují. Ve Velké Británii jedna z pojišťoven řidiče „lustruje“ například prostřednictvím četnosti „závadných“ slov, která použijí na sociálních sítích. V České republice Česká asociace pojišťoven jedná s ministerstvem dopravy ohledně možného sdílení informací o přestupcích. Mění se přitom i samotný trh s nabídkou povinného ručení. Novinkou jsou typy pojistek, které ve výpočtu pojistného nezohledňují výkon auta, ale počet najetých kilometrů ročně.