Češi si loni díky půjčkám od lidí půjčili téměř půl miliardy. Levněji a bez bank

Půjčky od lidí přinesl Zonky do ČR proto, aby si mohli levněji a s klidem půjčit i ti, co nepasují do bankovních tabulek. Lidem, kteří chtějí své peníze zhodnotit, nabídl lepší úrok než jakýkoli spořící účet. Rok 2016 ukázal, že to funguje skvěle.