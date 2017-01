Na podzim 2017 bude program spuštěn v podobě 15 měsíčního magisterského studia oboru Strategická komunikace, jednoho z nejvyhledávanějších studijních oborů dnešního digitálního věku.

Strategická komunikace se zaměřuje na taktickou volbu mezi mnoha možnostmi komunikace a efektivní provedení k dosažení individuálních a organizačních cílů. Magisterský program Strategická komunikace učí jednotlivce rozpoznat jejich komunikační možnosti a systematicky plánovat a předávat komunikační sdělení takovým způsobem, který je nejlépe dovede k jejich profesním, podnikatelským a osobním cílům.

Program je vhodný pro ty, kteří si chtějí vylepšit své schopnosti a posunout se ve své kariéře dál. Pro ty, kteří se ve svém profesním životě chtějí stát specialisty v komunikaci, ale také pro ty, kteří chtějí vylepšit svou kariéru mimo obor komunikace tím, že posílí své strategické komunikační schopnosti. „Celosvětové prostředí pro podnikání se neustále mění, ale schopnost systematického rozboru, plánování a předávání informací je stále vysoce žádaná dovednost“ říká Dr. Pam Lanutti, ředitel postgraduální ho studia na La Salle univerzitě.

Ocenění vědci a profesionálové z oboru se v programu snaží studenty zasvětit do teorie komunikace a výzkumu, který jim pak pomůže vyřešit problémy reálného života. Program je nabízen v oblíbeném víkendovém formátu, takže studenti mohou pokračovat ve svých kariérách a získané znalosti hned aplikovat na svých pozicích. Většina vyučujících po dobu intenzivní výuky létá do Prahy, takže je program téměř totožný s tím, který studují studenti ve Spojených státech.

Nikdo není z programu víc nadšený než Dr. Todd Nesbitt, vedoucí katedry Komunikace na UNYP. „Toto je program, který jsem se celých 8 let snažil na UNYP zavést“ říká. „V dnešním světě, přehlceném množstvím informací a komunikačních kanálů, se komunikace, více než kdy dřív, stává strategickým nástrojem – nezáleží na typu organizace nebo formě sdělení, kterým chcete na okolí zapůsobit. V budoucnu uspějí ti lidé, kteří budou schopni dělat v oblasti komunikace strategická rozhodnutí s cílem učinit skutečný dopad.“

Spolupráce mezi La Salle a UNYP nabízí magisterský program v oblasti komunikace již od roku 2003. Absolventy lze najít doslova po celém světě budující úspěšnou kariérou v oblastech, jako jsou veřejné vztahy, firemní komunikace, marketing, sociální média, reklama, odborné vzdělávání a rozvoj nebo mediální průmysl. Lokálně se absolventi magisterského La Salle programu dostali na vysoce hodnocené pozice, jako jsou ředitelé marketingové komunikace v České televize nebo na Letišti Václava Havla, mluvčí Ministerstva zahraničních věcí, Unipetrolu a ČEZ nebo komunikační odborníci v Ogilvy, Havas a mnoha dalších.

Pro více informací o magisterském programu Strategické komunikace na University of New York in Prague kontaktujte, prosím, admissions@unyp.cz , dotazy týkající se médií směřujte na marketing@unyp.cz.