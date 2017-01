Na co si Češi u Zonkyho půjčují? Skoro na cokoli, co vás napadne, od 20 do 500 tisíc. Největší objem půjček, víc než 40 %, jde na zlevnění předražených bankovních úvěrů. Další klienti si díky Zonkymu (www.zonky.cz) pořídili lepší nebo větší auto, vybavení domácnosti nebo třeba získali peníze na další vzdělání.

Služba funguje online, takže stačí klidně i doma z kuchyně vyplnit poptávku, vyfotit dva doklady totožnosti, výpis z účtu a poslat to Zonkymu (www.zonky.cz). A pak si pro investory vybrat přezdívku a ilustrační obrázek, napsat příběh o tom, proč a na co chcete půjčit, a vložit to všechno na Tržiště půjček.

V přímém přenosu na webu potom vidíte, jak se na váš příběh skládají. Často i za pár minut. Na účet vám pošle peníze Zonky, a to do druhého pracovního dne. Zonkymu také vždycky splácíte, bez ohledu na to, kolik lidí se na vás složilo. Investory ostatně ani neznáte, stejně jako oni neznají vás, všechno je anonymní.

Jaké příběhy v poslední době lámaly rekordy?

Klientka ze středních Čech měla dva nevýhodné úvěry od bank: předraženou kreditku a půjčku na auto. Má dvě malé děti, kterým musela každý měsíc kvůli zbytečně vysokým úrokům něco odříkat. Zadala si u Zonkyho poptávku, aby mohla refinancovat obě půjčky naráz. Její obyčejný lidský příběh oslovil 227 investorů, kteří se na 225 000 Kč složili za neskutečných 6 minut.

Peníze na nové zuby do minuty

Mladý klient z Moravy měl nepříjemnou nehodu, při které přišel o většinu zubů v celé jedné čelisti. Dneska už samozřejmě není problém nechat si je opravit, ale takový zákrok opravdu není levná věc. Neveselý příběh má ale díky Zonkymu (www.zonky.cz) šťastné pokračování. Potřebných 150 000 Kč dalo 174 investorů dohromady za necelou minutu. Lidská solidarita prostě funguje.

A takových příběhů i šťastných konců přibývají u Zonkyho (www.zonky.cz) každý měsíc stovky. Chcete taky refinancovat starší úvěry s nesmyslnými úroky? Pořídit si auto, vybavení do dílny nebo třeba dětský pokoj? Máte plán, na který banka nechce slyšet (třeba proto, že jste OSVČ nebo doma na rodičovské), mrkněte k Zonkymu. Investoři mají rádi originální projekty i obyčejné příběhy. Prostě každý něco. A protože investorů už je u Zonkyho skoro 10 000, i váš příběh si čtenáře najde.

Spočítejte si, kolik můžete ušetřit, nebo si přečtěte víc na Zonky.cz (www.zonky.cz). Můžete taky napsat šéfce služby na lucie.tvaruzkova@zonky.cz. Nebo každý pracovní den od 8.00 do 20.00 a o víkendu od 9.00 do 18.00 volat zákaznickou linku na čísle 800 449 999. U Zonkyho lidé půjčují lidem. Levněji a s klidem.