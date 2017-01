Podle průzkumu společnosti Perfect Crowd má mnoho klientů pojišťoven podobně jako dodavatelů energií v šuplících založené smlouvy sjednané zastaralé a nevýhodné smlouvy. Dobrou zprávou je, že se situace alespoň trochu zlepšuje. Složky týkající se pojištění aut se snaží podle z průzkumu aktualizovat 17 procent lidí.

„Dělají rozhodně dobře, protože zrovna trh autopojištění nabízí nepřeberné množství nových nabídek,“ říká Laisek.

TIP: Proveďte si srovnání povinného ručení a zjistěte, zda máte nejvýhodnější smlouvu

Zásadním problémem je podle něj skutečnost, že motoristé nevědí, jak a kdy mohou nevýhodné smlouvy ukončit.

„Více než tři pětiny lidí netuší, co znamená výročí smlouvy. Že ji v tomto období mohou vypovědět bez jakýchkoli sankcí. Což značí, že kdokoli chce vypovědět smlouvu u povinného ručení, musí tak učinit nejpozději šest týdnů před koncem ročního pojistného období, jinak se mu smlouva automaticky prodlouží. A v tom bývá často jádro pudla. Lidé to neřeší, anebo to řeší pozdě, a pak platí za něco, co už dávno stojí třeba polovinu,” říká Laisek.

Ti, kteří situace využívají, mohou vydělat na ceně i kvalitě. Na jedné straně totiž na českém trhu přetrvává tvrdý konkurenční boj se stálým tlakem na co nejnižší cenu pojistného a na druhé se zlepšují nabídka asistenčních služeb pojišťoven. A trendem je to, že mnozí z motoristů si za ně i rádi připlatí, pokud se jim zdají užitečné a za rozumnou cenu.

„Cena i tak zůstává u povinného ručení naprosto rozhodující. Souvisí to s tím, že jde o pojistku, kterou si klient nekupuje dobrovolně. Češi jsou na to podle pojišťoven citliví. Když jim někdo přikazuje, že si něco musí koupit, pořídí si to nejlevnější. Navíc si kupují krytí, z něhož se zaplatí škoda někomu jinému, nikoliv jim,“ vysvětluje Laisek.

U ostatních pojistek už je to jiné. Havarijní pojištění, které si sjednají s renomovanou pojišťovnou, jim zaručí, že peníze získají rychle a v očekávané výši. Stejnou pozornost by ale měli věnovat i sjednání povinného ručení a při jeho výběru zohledňovat nejenom cenu, ale i nabízené služby v rámci povinného ručení. Prvním krokem by přitom mělo být zorientovat se v aktuálních cenách a podmínkách smluv od pojišťoven, což lze ideálně udělat na Porovnej24, které trh s povinným ručením denně monitoruje.

PRO SROVNÁNÍ POVINNÉHO RUČENÍ KLIKNĚTE ZDE