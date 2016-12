Se správným kávovarem to zvládnete téměř bez práce a investice se vám rychle vrátí. Vyzkoušejte kávovar z řady Saeco Incanto a dopřejte si tak dokonalou rovnováhu elegance a italského řemesla.

Důvodů, proč do kvalitního kávovaru investovat, je mnoho. Připravili jsme pro vás 7 nejdůležitějších. Proč doma oceníte tohoto pomocníka?

1. S kávovarem Saeco Incanto si připravíte kávu do jedné minuty. Disponuje ohřívačem, který dokáže rychle dosáhnout vysokých teplot a připravit tak skvělé espresso a cappuccino během okamžiku. Kávu tak máte na stole rychleji, než byste došli do kavárny.

2. Kávu si můžete vychutnat po stisknutí jediného tlačítka. Přednastaveno je několik režimů pro přípravu celé řady kávových specialit - od espressa, cappuccina, latte macchiato přes napěněné mléko až po mletou kávu. Takhle snadné to ještě nikdy nebylo!

3. Máte rádi jemnější kávu, zatímco partner ocení silnější? Kávovar vám připraví intenzitu nápoje přesně podle vaší chuti. Bohatost a jemnost kávové směsi, a tedy i intenzitu chuti lze vyladit díky 5 různým nastavením mlýnku. Stejně tak lze měnit teplotu.

4. Chuť své oblíbené kávy nemusíte nastavovat znova při každém šálku. Díky funkci Memo můžete své preference snadno uložit jako předvolbu. Každá další káva tak bude přesně podle vaší chuti.

5. Vyhýbali jste se domácí kávě kvůli připálené chuti kávy? Už nemusíte. 100% keramické mlýnky umožňují stálý průtok vody a extrahují maximum chuti z kávových zrn. Nesetkáte se tak s přehřátím kávy a připálenou chutí jako u běžných mlýnků.

6. Pokud se obáváte, že takový přístroj vyžaduje složitou a častou údržbu, nemusíte. Speciální filtr AquaClean má životnost 3 měsíce. Pokud ho budete pravidelně měnit, získáte čistou vodu bez nežádoucích příměsí a nemusíte se obtěžovat odstraňováním vodního kamene z přístroje, a to až do 5000 šálků nebo po dobu 2 let. K dispozici je také funkce automatického čištění vnitřního ústrojí. Navíc můžete vybrané části kávovaru snadno vyčistit v myčce na nádobí.

7. A v neposlední řadě, kávovar dokáže být dokonalým stylovým doplňkem. Nezáleží, jestli máte domácnost v retro stylu nebo dáváte přednost modernímu minimalismu. Elegantní vzhled zajistí, že vždy zapadne do vaší kuchyně, jako by tam patřil odjakživa.

Dostali jste z toho všeho chuť na váš oblíbený šálek kávy? Pořiďte si kvalitní kávovar a můžete ho mít vždy při ruce.