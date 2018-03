Pánské obleky BANDI

Oproti tomu manažeři nebo sportovci vydělávají díky svým úspěchům desetitisíce, statisíce i milióny korun. Těmto lidem se samozřejmě úspěch a odměna přeje. Je škoda, že takovéto odměny nemají policisté a hasiči

Překvapující je zjištění, že jsou mezi námi lidé a společnosti, kteří tento stav vnímají, a není jim lhostejný. Mezi nimi je také Andrej Bandi Vámoš, majitel značky Pánské obleky BANDI. Jako poděkování za jejich náročnou práci jim nyní poskytuje do Vánoc všechno značkové oblečení BANDI za polovinu ceny. Proč?

„Chci všem hasičům a policistům v aktivní službě vyjádřit svůj respekt před jejich prací a tímto poděkovat za nás všechny. Podle mne jsou nedoceněni. Toto byl pro mě impuls, proč jsem jim chtěl vyjít vstříc. Rád bych, aby to přijali jako vánoční dárek od BANDI.“ odpověděl Andrej Bandi Vámoš na náš dotaz, proč takto výjimečně hasiče a policisty oproti jiným zvýhodňuje a dodává: „Je před Vánocemi a silvestrovskou zábavou. Za dveřmi je navíc plesová sezóna. Všichni policisté i hasiči se budou potřebovat dokonale obléknout.“

Tip na večerní outfit. Dokonalé sladění muže s partnerkou

FOTO: Pánské obleky BANDI

„Pevně věřím, že je tento typ dárku od Ježíška potěší. A to nejen muže, ale i ženy. Třeba jen tím, že si spolu usednou k vánočnímu stolu a svým hezkým oblečením přispějí k pohodové rodinné atmosféře. A to jak při štědrovečerní večeři tak u stromečku, při rozdávání dárků. K tomu poslouží tyto vkusné dárky pro muže k Vánocům. No, řekněte sami, která žena by nechtěla být pyšná na svého muže, který je nejen svým oblečením ozdobou večera?"

Je to hezké gesto a jsme mile překvapeni, že takoví lidé mezi námi jsou. Budeme pevně věřit, že se u nás najde více lidí a společností, kteří podpoří tyto pracovníky, protože si to zaslouží. Pokud jste hasič nebo policista z povolání, tak neváhejte navštívit prodejny Pánské obleky BANDI a využijte této skvělé příležitosti.

50% SLEVA na pánské společenské oblečení BANDI, jako poděkování hasičům a policistům, platí pouze do 23. 12. 2014. Bližší informace, jak obdržet tento dárek, čtěte na stránkách www.bandi.cz.