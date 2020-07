Očima Saši Mitrofanova: To jsou ty paradoxy svobody volby proti Palermu

Horší to mají politici, kteří chtějí řídit stát jako pilíř demokratického zřízení. Jsou proti vidění světa a praktickým činům jedince, kterého jsme anonymně popsali v prvních dvou odstavcích. Ale co dál? Co bude dál? Jak se zase ptala kdysi v jiné písničce Hana Hegerová.

V Praze 9 proti sobě postavila opozice dva velmi hodnotné kandidáty do Senátu. Asi aby se mohli demokraticky vymlátit a aby zůstal jen jeden. Buď David Smoljak (STAN), anebo Eduard Stehlík (ODS+KDU-ČSL). Smoljaka navíc podpořili Piráti a TOP 09. V Praze 1 je to obdobné. Václav Hampl (nestraník za Praha Sobě, KDU-ČSL, Strana zelených, Senátor 21) kandiduje proti Miroslavě Němcové (ODS+TOP 09+STAN).

Jenže na druhou stranu by bylo nepřirozené, kdyby se strany, které ctí svobodu volby, ukáznily do té míry, že by dospěly k přísně jednotné linii lítého boje proti společnému nepříteli. Možná i proto, že to leckdo jako nelítostný střet a skutečného nepřítele ani nevnímá.