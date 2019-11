Očima Saši Mitrofanova: Od blbé nálady k další naději

Paní Votánková zároveň popsala jiný postoj: „Koblihy celý den prskaly marmeládu namíchanou z malosti, ubohosti, nenávisti a podlosti. Dobře jim tak, podepíše se to na jejich zdraví – viz zchátralý Děd Vševěd na Hradě.“ Vedle tohoto pochopení, že jde o dvě části populace, které se hodnotově nepotkají, jsou ale přítomny i jiné snahy. Někdo chce stavět mosty.

Každý názor se formuje v konfrontaci s realitou. Člověk, který si je jist, že lze postavit most z pevného břehu do bažin, nedá na argument, že je to ztráta času a sil. Musí to zkusit. Jediné, co mu lze přát, ať ho bažina na druhém břehu nepohltí.