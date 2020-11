KOMENTÁŘ: Utopie nulových emisí – Alexander Tomský

Připomeňme si fiasko s biopalivy, podporou nafty nebo fluorescentních žárovek, jež zlikvidovala nedotovaná svítidla LED. Takový už je zákon nezamýšlených důsledků. Mnohonásobně to platí o nákladné a neúčinné politice obnovitelné energie (7 % světové produkce), škoda těch bilionů za posledních 40 let, alespoň zlomek měl jít do výzkumu.

Celá britská energetická infrastruktura a rozvodné sítě by se musely přestavět a pro případ výpadků postavit náhradní, zřejmě plynové elektrárny. Majitelé domů s parkovacím místem by si museli pořídit speciální zásuvku (65 %) a jistič, ale co ti ostatní, kteří parkují na ulici? To by teprve městu vznikly náklady. Elektrifikace každého domu představuje 15–20 000 liber jen na pořízení tepelného čerpadla plus vedlejší náklady na elektrické sprchy a kuchyně. A tak by se dalo pokračovat.