KOMENTÁŘ: Přehnaná reakce se obrátila proti Číně, Zeman ji přesto nekomentuje – Alex Švamberk

Ne náhodou se minulý týden vydal do Evropy čínský ministr zahraničí Wang I vylepšit fasádu Říše středu, což se mu příliš nepodařilo. V každé evropské zemi, kterou navštívil, se konaly demonstrace na podporu Hongkongu. Do Velké Británie, která ještě před pár lety Číně nadbíhala a prezident Si Ťin-pching se vozil po Londýně v královském kočáře, ani nejel.

Čína by si měla navíc uvědomit, že Vystrčilova cesta je důsledkem její vlastní politiky, kdy za každou cenu trvá na neustálém opakování mantry politiky jedné Číny, podle níž je Tchaj-wan její nedílnou součástí. Kdyby netrvala na udržení tohoto bodu ve smlouvě o partnerství Prahy a Pekingu a neodříkaly se hned koncerty českých hudebních těles v Číně, nikdy by situace neeskalovala. Byla by to jen otázka vztahu dvou měst, Pekingu však nestačilo ujištění české vlády, že se Česká republika drží politiky jedné Číny.