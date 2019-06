Alexandr Mitrofanov

Nedělní mohutná demonstrace na pražské Letné byla prozatímním vrcholem aktivity občanské společnosti. Občanská společnost není celá společnost. Je to její část, která považuje svobodu a dodržování pravidel za větší hodnotu než jistotu vydobytou dobytčím chováním. Velký respekt patří spolku Milión chvilek pro demokracii. Nejen pro bezvadnou organizaci obrovského shromáždění, ale i za střízlivý přístup k vlastní roli.

Mikuláš Minář odmítl hlasy volající po tom, aby se ze spolku stala politická strana. To je zralé rozhodnutí. Spolek svou roli splnil. Probudil občanskou společnost, která se právě teď dostala do jedinečného okamžiku, kdy by se mohla velká energie, která ze stovek tisíc lidí od nejmenších obcí po velkoměsta vyzařuje, zúročit. To je ovšem možné pouze v politice.

Letenská demonstrace měla silný a záměrný odkaz na demonstrace v listopadu 1989. Je ale mezi nimi mimo shody jeden zásadní rozdíl. V listopadu 1989 měla rodící se občanská společnost své vůdce, kteří se nezřekli úlohy politických činitelů. Dnes na tomto místě zeje díra. Minář ani další lidé z Miliónu chvilek pro demokracii nemají za úkol ji vyplnit. Jenže díra se tímto konstatováním sama od sebe nezacelí.

Napumpovaný Andrej Babiš upřímně odkryl své ledví v krátkém vyjádření zde. Potvrdil demonstrujícím to, co zaznívalo na Letné: je pro ně cizorodý prvek z hlediska kultury, hodnot a čistě lidských principů chování. Zbývá, aby protestujícím došlo, že takový je a bude proto, že mu dávají sílu jejich spoluobčané, pro které je naopak v těchto oblastech blízký příbuzný.

Kdyby si člověk na chvíli představil, co by mohl Babišovi pro další měsíce poradit nějaký marketingový mág, mohlo by z toho vyplynout následující: Nedráždit příliš arogantními výroky. Počítat s tím, že z hlediska ústavnosti a politické situace je převaha na jeho straně. Přisát se ještě víc k Miloši Zemanovi. Demonstranty přesedět. Nemají politickou oporu. Zapracovat na dvou frontách: v české policii a justici a v EU. Všude jsou lidi, lidi maj rádi prachy. Nebo se bojí nátlaku.

Kdyby to nevyšlo, potají připravovat plán B. Mít přichystané kroky ve chvíli, kdy EK potvrdí střet zájmů a bude chtít peníze zpět. Držet se Zemana. Stanout v čele nové vlády. Zároveň už teď hledat cestičky do Kremlu. Ministr Karel Havlíček pořád mluví o tom, že by se sankce měly zrušit. Správně. Dva poslanci ANO, Jaroslav Kytýr a Pavel Staněk, včera podpořili návrat Ruska do rady Evropy. Správně.

A kdyby nic z toho nevyšlo, mít připravené letadlo. Peněz je dost a jinde bude líp.