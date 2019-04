KOMENTÁŘ: Moderní technologie mohou a mají pomáhat – Patrik Nacher

Před několika měsíci mě oslovila Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR), jestli bych se nechtěl podílet na něčem, co by významně pomohlo komunitě lidí se zdravotním postižením. Jde o pozměňovací návrh k zákonu o léčivech, který by usnadnil život nejen jim, ale i seniorům, lidem, kteří jsou momentálně indisponováni, a i maminkám s malými dětmi.