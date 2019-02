Alexandr Mitrofanov

Život po šedesátce má své přednosti. Kdekdo mladší je odkázán na dokumenty či jiná svědectví o tom, jak to chodilo v dobách, které jsou pro později narozené téměř dávnověkem. Já si to ale dobře pamatuji.

Vyjde člověk takhle z baráku a všude kolem je všelidové vlastnictví. Trošku je toho družstevního a sem tam existuje taky vlastnictví osobní. Všelidové vlastnictví snadno přetéká v osobní. Stačí, když někdo v práci provede akt, jehož ideovou oporou je zlidovělé přísloví Kdo nekrade, okrádá rodinu. Z hlediska vyššího principu mravního to nikdo neodsuzuje, protože ve skutečnosti žádné všelidové vlastnictví není. Je to vlastnictví papalášské, kryté legitimací KSČ.

Tyto vzpomínky se mi vrátily, když jsem se seznámil s článkem kolegy Václava Dolejšího zde. Člověka tak nějak zahřeje, když vidí, že generačního druha, Andreje Babiše, stejné vzpomínky přímo inspirovaly. To je tak správně. Kde bychom byli, kdyby nějakého novináře napadlo něco dřív než předsedu vlády?

ANO ze svých levicových zákopů zatroubilo k útoku na mozky pravicových voličů. Sociolog Daniel Prokop se domnívá, že to dělá před volbami do Evropského parlamentu, protože Babišův zlatý fond, důchodci, kteří tvoří téměř polovinu jeho voličů, je pro tyto volby na draka. Ale já Babišovi věřím, že když náhodou spí, tak sní, a když sní, tak sní všechno, co má v cestě k naplnění snu.

Všelidové hnutí ANO, to by bylo úžasné retro. Vůbec nepřipisuji Andreji Babišovi záměr, který ve skutečnosti nikdy neměl. Už loni v říjnu prohlásil: „Pan Fiala o nás říká, že jsme levicová strana, a není to pravda. Neznám více pravicově orientovanou dámu, než je Schillerová. My jsme tu pro všechny. A realizovali jsme pravicové věci.“ zde.

Pravicová dáma Alena Schillerová se doopravdy v okamžiku, kdy se vyhlásil pravicový kurs, aktivovala a spolu s další ministryní Martou Novákovou má být vějičkou na jiné voliče, než jsou migranti z elektorátu ČSSD a KSČM. Petr Fiala je pobouřen zde. Místopředseda ODS Martin Kupka je ale přesvědčen, že živnostníci, před kterými Babiš stojí v dlouhém kabátě a chce vzbudit zájem o to, co je pod ním, mají jinou mentalitu než současní kmenoví voliči ANO.

Tady se samozřejmě vybaví výrok Abrahama Lincolna: „Je možné stále klamat některé nebo občas oklamat všechny, ne však stále klamat všechny.“ Jinými slovy v účinnost všelidového hnutí uvěří hlavně absolventi vysoké školy života. Jenže ani všelidovému vlastnictví téměř nikdo nevěřil. A kolik let se v tom žilo.