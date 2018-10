Alexandr Mitrofanov

Včera Sněmovna hlasy poslanců ANO, SPD, KSČM, ČSSD a Václava Klause ml. přijala usnesení z dílny ANO: „Poslanecká sněmovna konstatuje, že návštěva předsedy Poslanecké sněmovny pana Radka Vondráčka v Ruské federaci byla uskutečněna v souladu se zájmy České republiky a v souladu s koncepcí zahraniční politiky vlády ČR.“

Předtím Sněmovna úsilím poslanců ANO (s výjimkou Radka Vondráčka), SPD, KSČM, ČSSD (s výjimkou Ondřeje Veselého) a Václava Klause ml. odmítla jiné usnesení, od Heleny Langšádlové z TOP 09: „Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR trvá na tom, aby ústavní činitelé nezpochybňovali závazek sankcí, které byly přijaty zeměmi EU v souvislosti s činnostmi, ohrožujícími územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a v reakci na anexi Krymu.“

U obou kritických hlasování již tradičně chyběl předseda ODS Petr Fiala.

Vondráček v rozpravě zde řekl, že se pečlivě připravoval s odborníky. A prohlásil, že „máme zde devět politických stran a hnutí a názorově se různíme. Ovšem to je i ruská Duma, i zde funguje opozice“. Každý odborník by mu však řekl, že tuto „opozici“ řídí Putinova administrativa.

Byl dotčený: „Pro některou skupinu by snad jediné uspokojující prohlášení bylo, kdybych tam opravdu vyhlásil válku.“ Přitom stačilo otevřít rozhovor zde. Pochopil by, že válka běží a Česko ji nevyhlásilo.

Ruská státní média využila Vondráčka jako stafáž pro propagaci slov šéfa Dumy Vjačeslava Volodina. Vondráčka pochválil a zaútočil na Brity, že nejsou jako český předseda a pokračují v obviňování Ruska z pokusu o vraždu Skripalových. „Hájíme mír na území své země a na území Evropy. Ale komusi to vadí,“ vyjádřil se Volodin.

Vondráčkovu reakci neznáme.

Zato si včera postěžoval: „Mně chodily nenávistné maily, že jsem americký agent a ten Ryan sem přijel jenom pro to, aby si odvezl toho Nikulina. Teď jsem zase ruský agent. Já nevím, co budu příští týden, nebo potom.“ Co by byl. Pořád stejný Radek Vondráček.

Rovněž včera vyšel článek v ruském vládním listu Rossijskaja gazeta o Česku, které slaví 100. výročí vzniku samostatného státu zde. Čtenáři se v něm mimo jiné dozví, že „místní prokazují prakticky bezpodmínečnou loajalitu vůči své státní moci“.

Také to, že „potomci dobrého vojáka Švejka si moc nelámou hlavu s upevněním svých ozbrojených sil, zato důkladně sledují vývoj cen piva a párků“. Článek končí slovy: „Vojáci budou pochodovat Evropskou třídou v Praze 6. Dříve to byla Leninova třída. Kam dovede Čechy tato cesta? Počkáme a uvidíme. Dějiny pokračují.“

Musí se bývalé metropoli nechat, že bývalou kolonii zná dobře.