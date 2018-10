Alexandr Mitrofanov

Od devíti hodin dnes běží ve Sněmovně první, obecná rozprava k návrhu státního rozpočtu na příští rok. Není to téma, které by trhalo rekordy klikání, ačkoli rozpočet je základem politiky vlády a vyjádřením jejích priorit. Přesto, jako pokaždé, když se projednávají vážné věci, mělo smysl poslouchat ty významnější řečníky. Dalo se odvodit nejen to, jací jsou, ale též na co především myslí ve svých vysokých funkcích.

Rozpravu zahájil prezident Miloš Zeman. Pověděl, že pokud jde o investice, nemohl prý říci, že je zcela nadšen, ale uznal, že proti minulosti se situace zlepšila. Pak se pustil do jiného nešvaru, kdy řekl, že „musí tady být alespoň někdo, kdo akcentuje úspory a boj proti plýtvání. Věřím, že v tom zdaleka nejsem sám, ale je dobré, aby i prezident republiky tuto tendenci podporoval.“ A dodal: „Pokud jde o plýtvání, tam nadšen nejsem, protože to pokračuje.“

Byl by to výborný státnický projev, nebýt faktu, že Zemanova vlastní kancelář plýtvá zde. Ihned je ze státníka mlátička prázdné slámy. Ale na druhou stranu má vždycky zábavné vložky. Nejdříve od řečnického pultu vítězoslavně nachytal Miroslava Kalouska, že není jeho projevu přítomen, aby v další chvíli zjistil, že Kalousek sedí v sále a kouká na něj pronikavým pohledem.

Samozřejmě se to nemohlo obejít ani bez další legrační scénky zde. Český prezident stále víc připomíná chlápka ze starého vtipu: Letadlo vzlétne a po dvaceti minutách letu si cestující všimne, že jeho soused, zafačovaný od hlavy k patě, se přišourá ke dveřím, otevře je a skočí dolů. Letuška za ním nevzrušeně zabouchne dveře. Na šokovanou němou otázku cestujícího říká: „To nic, on tady vždycky vystupuje.“

Premiér Andrej Babiš pak pokračoval ve vylepšování role předsedy vlády v politickém životě. Po soukromém odjezdu do zahraničí místo příchodu k druhému kolu senátního klání tentokrát řekl pár slov k návrhu zákona, který by měl být stěžejním bodem jeho činnosti, a odjel do ciziny tentokrát služebně. Pak už byly ke slyšení připomínky opozice. Podkládala je fakty a nakonec z toho vznikl následující obrázek:

Babiš říkával, že kdyby mu někdo předložil státní rozpočet s deficitem, vyhodil by ho. Teď podobný deficitní rozpočet v době hospodářského růstu předkládá sám. Který smělec by ho vyhodil? Hlavní výdaje jdou na sociální oblast a platy státních zaměstnanců. Zajišťují se tak volební hlasy. Babiš by ten byrokratický státní aparát podle svých někdejších výkřiků sežral i s chlupy. To ale bylo kdysi. Terazky je premiérom.