Alexandr Mitrofanov

Senátu se občas říká rada moudrých. Jako každá nálepka je i tato přibližná. Dali by se mezi členy horní komory parlamentu za roky její existence najít lidé s různým potenciálem a reálnou úrovní moudrosti. Ale říká se to.

Viděno touto optikou by měly současné vládní strany, míním jak dvě oficiální, ANO a ČSSD, tak třetí podporující, KSČM, bádat, jak se uplatnit mezi nemoudrými. Ne že by to už intenzivně nedělaly. Opět: dala by se mezi slovy a činy jejích představitelů najít potvrzení, že právě tímto směrem napínají své síly už dlouho. Dnes se to ale zpečetilo ve druhém kole senátních voleb.

Oficiální reakci Andreje Babiše na tento trend neznáme. Volit nešel, z republiky odjel. Ale aspoň nepřímo se na jeho náladu můžeme podívat na fotičce zde.

To Jan Hamáček byl větší chlap. Přišel na tiskovou konferenci po dalším omračujícím debaklu ČSSD, potil se a říkal nic neznamenající slova. Však ona bude příští týden schůze platformy Zachraňme ČSSD a v sobotu pak ústřední výkonný výbor. Není všem dnům konec a délka pádu závisí na hloubce propasti.

Když ale chová naděje někdo této vládě nepřející, že čerstvé volební katastrofy sociální demokracie v komunálu a Senátu otřesou stabilitou Babišova kabinetu, měl by se možná zhluboka nadechnout a počítat ovečky. Na konci třeba neusne, ale začne rozumět jejich mentalitě a zjistí, že trpí panickou hrůzou, co by se jim stalo, kdyby se ocitly mimo houf.

Jinými slovy i kdyby v ČSSD došlo k zemětřesení a do čela by se dostala zmíněná platforma (straničtí zemanovci), proč by měla kormidlovat stranu ven z vlády, kterou notabene podporuje jejich guru na Hradě? Druhou možnost, že by po případných změnách u oranžových stranu vedli lidé, kteří hlásají svobodu, demokracii, solidaritu a spravedlnost, raději neuvádím, protože se zdá, že tato část partaje by nepostavila, symbolicky řečeno, ani Klapzubovu jedenáctku.

Mezi moudrými se po druhém kole senátních voleb výrazně modří. ODS potvrdila vzestupný trend a tímto výsledkem upevnila pozici hlavního vyzyvatele hnutí ANO v dalších sněmovních volbách. Ne že by se nedaly najít ve slovech a činech řady modrých poněkud jiné barvy než ta kmenová. Ale všechno má svůj čas, na tyto jevy se upozorňuje už nyní a bude se upozorňovat tím víc, čím větší budou šance ODS vystřídat současné vládnoucí strany.

Petr Fiala však jasně řekl, že v Senátu budou proti jakýmkoli změnám Ústavy. To je momentálně důležitější.