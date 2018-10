Alexandr Mitrofanov

V závěru minulého týdne jsem dostal dopis od paní A. S., v němž uvádí: „Nebylo by lepší v této těžké době se snažit oslovit širší okruh i za cenu zjednodušení, určitého ‚lidového‘ polopatického vyjádření? Oslovovat ‚masy‘?“

Paní čtenářka sice vystudovala jadernou fyziku, ale zjevně má starost o masy. To se dá pochopit. Držím se zásady, že každý má mluvit a psát tak, jak mu zobák narostl, ale dnes, na žádost paní čtenářky se zájmem o polopatické vyjádření, udělám výjimku. Takže začínáme.

Před čtvrtstoletím si ve světě mysleli, že Česko je Havel. Dnes má Česko tvář Zemana a Babiše. První jako premiér muslimské uprchlíky přijal, dnes má opačný postoj. Druhý naznačil, že syrský sirotek se do země dostane jen přes jeho politickou mrtvolu. Moc se to v Česku líbilo, i když všem ne. Ale zrovna Slovensko o přijetí těchto sirotků uvažuje.

Heslo na prezidentské standartě je Pravda vítězí. Pod ním sedí, už podruhé vybrán v přímé volbě, muž, kterému soudy opakovaně nařídily, aby se omlouval za vyřčenou nepravdu. Za ním chodí na porady ze Strakovky další politik, který tu a tam přísahal, že to či ono, a pak se ukázalo, že ono to bylo jinak.

Do čela vlády se dostal, když všude sliboval, že bude líp. Cenu jeho slibů, a to nejen vůči voličům, kteří dovedou spapat cokoli, lze ověřit zde. Kvalitu lidí, které vybírá do různých funkcí, je možné zkontrolovat. Ve Středočeském kraji není jen hejtmanka s manželem a služebním autem, ale i jiná představitelka zde.

Na primátora v hlavním městě za ANO kandiduje muž, který taky rád a hojně slibuje. Baráky na Libeňském mostě, revitalizaci sídlišť, operní sál zlaté barvy. Když neslibuje, rozdává jídlo zdarma a u toho zas slibuje. Je s pravdou kamarádem? Lze zjistit zde.

Kolik má ANO ve vládě koaličních partnerů? Oficiálně jenom jednoho, ČSSD. To je partaj, kterou vede muž, který se proslavil mimořádně ostrým a zásadním stylem ve vyjednávání s Babišem. Ale z výše uvedené výpovědi poslankyně Šlechtové lze vyvodit, že druhým koaličním partnerem je KSČM. Takže, lidičky, nejen Soros, ale taky Babiš nám věci tají!

Bylo to dost polopatě, co myslíte? Snažil jsem se. Kdyby něco, tak nemám Vysokou školu života. A o víkendu budou volby. Jestli chcete, aby to tady i dál bylo takové, jak jsem to za cenu zjednodušení popsal, dejte hlas těm, kterým za tohoto stavu je a bude líp.

Teď, když máme, co jsme chtěli, do rachoty zvesela!