Alexandr Mitrofanov

Generál Petr Pavel se stal nejvýše postaveným Čechem v NATO. Svým příkladem zboural mýtus, že Čechům se v cizině jen ubližuje. Teď mu funkční období v čele Vojenského výboru Aliance vypršelo. Jak se zachoval český stát k rodákovi, který jako nikdo jiný šířil dobré jméno země v zahraničí? To se dozvíte zde.

Přímo to nezazní, ale i z diplomatické odpovědi generála Pavla vyplývá, že mnohem vstřícněji se k němu chovají lidé na ulicích než stát, kterému sloužil 43 let. Zřejmě člověka, který jako nikdo jiný má znalosti a zkušenosti ve velké bezpečnostní politice, český stát s jeho dnešními vedoucími představiteli nepotřebuje.

Vždyť generál Pavel otevřeně říká věci, které se dnes mezi těmito představiteli nenosí. Jako hlavní ohrožení bezpečnosti České republiky neuvádí migraci, ale terorismus a rozpínavost Ruské federace. Byl by sám proti sobě, kdyby s tím, co ví, mlžil nebo přímo lhal jako ti populisté v české politice, které zmiňuje.

Kdo tedy čerstvě šíří věhlas země v zahraničí víc než Petr Pavel? Že se vůbec ptám. Jelikož dochází k naplnění dávného – a veřejně proklamovaného – snu Andreje Babiše, že Česko bude řídit jako firmu, je to zákonitě on. Místo de facto neexistujícího ministra zahraničí jezdí radit méně chápavým Evropanům, co mají udělat, aby bylo líp. A z hrozby migrace si vytvořil vlajkovou loď své politiky.

Vyslání jasného vzkazu, že Evropa migranty nepřijímá, finanční pomoc Itálii, Maltě, Řecku a Španělsku na boj proti pašerákům a dohody se zeměmi severní Afriky, aby zastavily přílivy lidí na své jižní hranici. To je podle Babiše recept, který chce Česko prosazovat jako celoevropské řešení proti ilegální migraci.

Mně se tedy zdá, že je to dobrý recept. Jen je divné, proč na tak jednoduché věci nikdo v té zatracené Unii nepřišel dřív. To víte, cizina. Fištrón jim tam chybí. Ale na druhou stranu je výborné, že máme premiéra, který pojede a vysvětlí. Ostatně jezdit a vysvětlovat je zvyklý z domácí politiky, a jaký má panečku úspěch.

Je taky pěkné, že plodně navazuje na národní tradici zde. I Komenského citoval: Řešení migrace prý není přesídlování národů, ale jejich vzdělávání. Premiér je člověk s velkou výřečností. Sítí koluje báseň, kterou někdo sepsal na základě jeho vyjádření k srpnu 1968 zde.

Jen s tím Komenským je svízel. U něj totiž taky najdeme: „Vola bys přes všechen svět vodil, nebude než vůl“ a „Boháči bez moudrosti co jsou jiného než vepři v blátě ležící?“