Alexandr Mitrofanov

Vláda odešla na dovolenou. Předtím řekl pan premiér Andrej Babiš, že by jí odpůrci měli dát šanci. Moje řeč!

Kolegové a kolegovně, je mi z toho smutno, protože co tady dneska slyším, je, nechci říci slovo smutné, ale to je zarážející. To znamená, dneska tady řešíme otázku důvěry této vládě pana premiéra Andreje Babiše. Jako že jestli jí chceme dát šanci.

Kde se to zvrhlo? Zvrhlo se to úplně někde jinde. Zvrhlo se to o to, jako kdo? Jako že jestli pan premiér Andrej Babiš, který ještě nebyl premiér, opakovaně veřejnost ujišťoval, že nebude premiér, jako že nikdy, a že vůbec do politiky nepůjde. Nikdy.

A pak když přehodnotil svá stanoviska a jako že kandidovat bude, na sněmu ANO v roce 2017 na výročí Vítězného února oznámil: „Proto jsem se rozhodl, že pokud mi dáte důvěru, budu ve Středočeském kraji kandidovat jako úplně poslední.” Zde. A kandidoval jako úplně poslední? No nekandidoval!

Na sněmu taky říkal: „Dobře víte, že to se mnou není vždy lehké. Dobře víte, že se někdy až příliš snadno rozčílím a nechám se pak unést emocemi. Pokud mi to někdo vyčítá, tak má pravdu. Vím, že na lidi to nepůsobí moc dobře. Ale slibuju – budu to trénovat.“ A jestlipak trénoval? No možná trénoval, ale bylo mu to houby platné. To by nenapadl Kalouska při jednání o důvěře vládě.

Já chci říci to, to, co tady dělal pan budoucí premiér Andrej Babiš, nebylo správné. Ale co bylo správné? Bylo správné chování, s odpuštěním, koaličních partnerů pana premiéra Andreje Babiše ze strany sociální demokracie? Pojďte se v tom chvíli šťárat, kolegové a kolegovně.

Letos na únorové části sjezdu ČSSD bylo přijato usnesení, že trestně stíhaný člověk ve vládě je pro stranu závažný problém. Navrhl ho nějaký Jan Hamáček. A teď, co bylo dál. Část je shrnuta zde. Pokračování pak přivedlo sociální demokracii do vlády, ale po cestě poztrácela skoro všechny vážné podmínky, které na začátku vyjednávání měla.

Z hlediska budoucnosti ČSSD to možná nebylo správné. Ale co bylo správné? Dneska jsme v takové situaci, že je tady nějaká situace, kdy chceme té vládě pana premiéra Andreje Babiše dát šanci, a já chci to, abychom diskutovali o tom konečně, o té vládě, a ne o tom, co tady dneska diskutujeme. Děkuji.

Nejvíce děkuji za možnost využít nenapodobitelného řečnického stylu – a tím se osvobozuji od případných obvinění z plagiátorství – panu poslanci Josefu Hájkovi z ANO zde.