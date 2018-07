Alexandr Mitrofanov

Tolik řečí je s tou Taťánou Malou. Přitom týž den začal ve Velké Británii řídit ministerstvo zahraničí pán, který stál v čele resortu zdravotnictví a se zahraniční politikou zkušenosti nemá. Tak co pořád všichni proti Andreji Babišovi mají? No tak chtěl dočasně řídit ministerstvo spravedlnosti jako trestně stíhaná osoba. To sice nikde v západním světě nenajdeme, natož ve Velké Británii. Ale kdo kdy řekl, že se máme opičit po tom Západě?

U nás může premiér a zvláště prezident všude, kam je ostatní pustí. A vůbec, besedovala taková královna Alžběta někdy s traktoristy? Prosím? Komu že jsem to ukradl? Janu Vodňanskému? Tak dobře, uvažte, že když jsem to napsal, bylo mi 61 let. Ano, máte pravdu, asi jsem se v tomto místě dopustil nějaké chyby, zapomněl jsem citaci nebo něco podobného. Mě mrzí vyjádření, že se jedná o plagiát. Svědomí mám čisté, tuhle větu jsem napsal sám. A neopisoval jsem ani od paní Malé zde. Já ji tedy řádně ocituji: „Pokud se prostě bavíme o králících a debata je o tom, jaké má králík lůžko, pak nemůžu prostě psát něco jiného, když je to prostě fakt.“

Je prostě fakt, že Andreji Babišovi trvalo skoro dvacet hodin, než prohlásil, že resort spravedlnosti dočasně řídit nechce. Aby „nemusel poslouchat blbé kecy opozice“. Trestně stíhaná osoba ministrem spravedlnosti, to by byla dokonalá inkarnace rčení „kozel zahradníkem”. Rčení je lidové, blbou opozici určitě tvoří nelidové. Ještěže nemluví o pravdě o lásce, které, jak je známo z dřívějšího Babišova vyjádření, by měly jít do p..i. Má někdo z opozice mobil na Macrona? No proto. Závistivci jedni.

Tihle kecálkové zkazili, co mohli. Nejenže se tedy neproslavíme ve světě jako země, kde vede justici osoba, které hrozí vězení. Nedošlo ani k navázání na pěknou tradici. Představte si vládu, v níž řídí zároveň dva resorty předseda koaliční strany a spravedlnost je navíc v rukou premiéra, který tam vede všechno. Jaké hnutí vám to připomíná, milí generační vrstevníci? Ale já vím, že vás napadlo ANO... Měl jsem ovšem na mysli něco jiného zde. A to si pište, že naši vládní stachanovci by se neuchlastali!

Zkrátka a dobře, nezbývá než poctivě ocitovat slova paní Malé: pokud se prostě bavíme o králících, pak nemůžu psát něco jiného, když je to prostě fakt. A abych se vyhnul nařčení z neoznačených odkazů, byli to Jan Vodňanský a Petr Skoumal, kteří z minulosti promluvili k naší nové vládě zde.