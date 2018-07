Alex Švamberk, Novinky

Americký prezident se nejprve snažil prosadit výstavbu zdi na hranici s Mexikem, což by zabralo hodně času a bylo extrémně nákladné. Cena se odhaduje na 33 miliard dolarů, protože hranice měří přes 2 500 km. Jeho slibu, že ji nakonec zaplatí Mexičani, nikdo nevěří.

Aby se omezila ilegální imigrace, Trumpův ministr spravedlnosti Jeff Sessions na začátku dubna vyhlásil politiku nulové tolerance. Ta znamenala odklon od praxe, kdy celní úředníci předávali ke stíhání jen část zadržených lidí, kteří překročili hranice. O měsíc později Sessions oznámil, že zavedená opatření dosáhla svého cíle a sto procent zadržených ilegálních imigrantů bylo předáno ke stíhání. Podle serveru Politico to sice bylo jen 60 procent, ale i tak to znamenalo nárůst na dvojnásobek.

Rychle se proto zvětšil počet dětí, které byly odděleny od rodičů, za pět týdnů jich bylo 2 500, což vyvolalo kritiku veřejnosti, i když šlo o postup, který se uplatňoval už dřív. Trump tvrdil, že od tvrdého postupu neustoupí, protože na vině jsou rodiče dětí, kteří překročili zákon.

Když se ale objevila nahrávka plačících dětí držených v kleci, nezbylo Trumpovi než ustoupit. Kritizoval ho papež, britská premiérka i žena ex prezidenta Bushei Laura a nelibost dala najevo i jeho manželka Melania, která se jinak do politiky neplete. Americký prezident proto otočil a narychlo vydal dekret, který zakazuje odebírání dětí, aniž by si uvědomil důsledky.

V detenčních centrech pro tříčlenné rodiny je jen 3 326 lůžek, z nichž dvě třetiny jsou obsazené. Každý měsíc jsou přitom zadrženy tisíce ilegálních imigrantů. Nezletilí navíc mohou být zadržováni jen dvacet dní, což je doba, do které se žádný soudní proces neuzavře.

Výsledek náhlého obratu je přesně opačný, než prezident chtěl - americká celní zpráva uvedla, že do té doby, než se situace vyřeší, nezadržuje žádné ilegální imigranty s dětmi.

Jediným řešením zůstává nový imigrační zákon, který se nedaří dlouhá léta prosadit. Nepovedlo se to ani Georgi Bushovi, protože kongresmani jsou opatrní. I mnozí republikánští se obávají, že by mohli přijít o hlasy hispánských voličů, a odmítají tvrdé podoby zákona, které zase prosazuje konzervativní křídlo. Když minulý týden konzervativní podoba zákona neprošla, Trump, který říkal, že podpoří jakýkoli zákon o imigraci od republikánů, opět otočil a řekl, že by se mělo se zákonem počkat po listopadových volbách, protože v Senátu nemají potřebnou třípětinovou většinu. Možná se dočkáme ještě dalšího obratu, protože zákonodárci dál jednají o kompromisním návrhu, zatím ale celá kauza působí jako plácnutí do vody.

Za takový výsledek by se nemuseli stydět ani Pat a Mat, jenomže ti nemají desítky poradců a neřídí nejmocnější zemi.