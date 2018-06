Alexandr Mitrofanov

Předseda KSČM Vojtěch Filip v neděli v ČT šířil dezinformace ohledně hlasování europoslance Miroslava Pocheho. Postavil na tom nepřijetí Pocheho kandidatury na post ministra zahraničí. Celou dobu věděl, že klame, a pokládal to za normální zde.

Objevily se pokusy vysvětlit tento jev genetickou výbavou kovaného komunisty. Filipovo klamání bez uzardění ale není ojedinělým jevem. Nestačí ho onálepkovat jako rudého noka a třeba prezidenta Miloše Zemana, který se specializuje na sebepopírání zde, vnímat jako spalovače trenek, který podlehl svodům uvedeným v tweetu. Když nakoukneme do vyšší politické ligy v cizině, zjistíme, že se jedná o běžné postupy.

Vladimir Putin po celou dobu v prezidentské funkci opakoval, že dokud je v Kremlu, nebude nikdy zvýšen věk odchodu do důchodu. A bác ho, vláda ho zvedla. Jak reagoval Putinův mluvčí? Prezident prý není součástí tohoto rozhodovacího procesu. Ten, kterému vláda v ruském systému podléhá? Povídali, že mu hráli. Ale hráli patrně dobře: podle čerstvého průzkumu agentury Levada Centr by si přálo Putina v Kremlu i po vypršení ústavou stanovené lhůty 51 procent Rusů.

Dobře, kdyby chtěl někdo trvat na rudých mateřských znaménkách, mohl by říci, že Zeman i Putin byli členy komunistické strany. Ale Donald Trump jím rozhodně nebyl. Přitom taky čerstvě lhal: prý v Německu roste kriminalita. Němci již to na základě skutečných údajů vyvrátili. Ale who cares, tedy koho to z Trumpových příznivců zajímá? Jeho popularita zrovna stoupla na rekordních 45 procent, nejvíce od nástupu do Bílého domu.

Pes není zakopaný v těchto politicích. Jen využívají přízně svých podporovatelů. Součástí světa jejich voličů je lež jako přijatelný prostředek pro dosažení cíle. Kombinuje se to s dalšími vlastnostmi, mezi nimiž vynikají ztracenost v moderním světě a touha vrátit staré dobré časy, které ovšem existují pouze v jejich fantaziích.

Sedm hrdinů, kteří padli 18. 6. 1942 v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici, musí být pro tyto lidi málem blázni. Často si vybavuji Lubomíra Zaorálka, jak během jedné z kampaní vyděšeně vyprávěl o setkání se starým mužem. Ten mu řekl, že se stejně měl nejlíp za Hitlera, práce byla, byl pořádek.

Tento stav mysli popsal současný český autor vystupující pod jménem Olav H. R. Hotovson v básni Podstata stáda:

Zelené lístky dávno

spaseny

je nám dobře na zemi

V udusané hlíně

stojíme líně

páchne tu teplo

shluku těl

po čem jsem toužil

už jsem zapomněl

Jsem krásou stáda

zcela opit

jsme jen my

a naše pravda

kopyt.