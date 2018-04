Alex Švamberk, Novinky

Už otrava Skripala a jeho dcery představovala dokonalou živnou půdu pro trolly. Prostředí tajných služeb přímo nahrává spikleneckým teoriím o podivných hrách. Použitý jed sice ukazoval na Rusko, ale to nevadilo - mohlo přece jít o snahu nějaké západní rozvědky, nejspíš podlé britské - ta totiž má agenta s právem zabíjet Jamese Bonda - vše hodit na nevinnou Moskvu.

V podobných případech se těžko uplatňuje nejlepší zbraň proti trollům - jasná a včas zveřejněná pravda, která jim dokáže vyrazit zbraň z ruky. Jenomže neobjasněných okolností přibývalo. Jestliže má být novičok tak vražedný, jak se zpočátku všichni shodovali, jak to, že se Skripalová probrala a stav jejího otce se zlepšil, když měli skoro jistě umřít?

Bez jasnějšího britského vyjádření ohledně léčby nebo bez vystoupení Skripalové, kde by popsala, čím si prošla, pak může snadno ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov říkat, že nešlo o žádný novičok vojenských kvalit A234 a tvrdit, že Skripalovi byli otráveni psychoaktivní látkou BZ. Zpráva Organizace pro zákaz chemických zbraní sice ještě předtím podle britského ministra zahraničí Borise Johnsona použití velmi čistého novičoku potvrdila, jenomže ta je tajná a jako na potvoru neunikla.

Další vlna zpráv trollů přišla po údajném chemickém útoku v syrském města Dúmá, což je opět pochopitelné, válka v Sýrii se vede také na sociálních sítích. Přestože se tyto útoky těžko prokazují, Západ okamžitě obvinil syrského prezidenta Bašára Asada a slíbil mu odvetu, ačkoli zatím nic prokázáno nebylo.

I oficiální zpráva francouzského ministerstva zahraničí, která má podle prezidenta Emmanuela Macrona jasně ukazovat, že útok byl oprávněný, žádné jasné důkazy nepřináší. Odvolává se jen na dvě nevládní zdravotnické organizace spojené se vzbouřenci, přičemž zmiňuje, že příznaky ukazují na použití dusivých látek a nervových jedů typu organofosfátů a že na obětech nejsou patrná jiná zranění. O žádné analýze použitých látek zpráva nemluví, jen dodává, že množství zpráv a fotografií, které se hned po chemickém útoku objevily na sociálních sítí, vylučuje, že by šlo o manipulaci. Cha, chá, řečeno s Hurvínkem. To se to trollům pracuje.

Jasně, že Západ nemohl zveřejnit zprávy z tajných služeb - tedy doufejme, že nějaké má - aby neodhalil své zdroje, nic mu však nebránilo hned po útoku zveřejnit podrobnosti o raketovém úderu.

Jestliže si však mluvčí Pentagonu Dana Whiteová po útocích stěžovala, že Rusko zahájilo masivní dezinformační kampaň, a za 24 hodin bylo zaznamenáno o 2000 procent víc provokačních příspěvků šířených na internetu trolly, měla by se napřed podívat, jak tomu Pentagon sám napomohl. První přesnější údaje o počtu vypálených střel zveřejnilo už dopoledne ruské ministerstvo obrany, podle kterého šlo o 103 rakety. Náčelník ruského generálního štábu Sergej Rudskoj současně oznámil, že se syrské protivzdušné obraně se podařilo sestřelit 71 z nich, byť použila jen staré sovětské systémy. Toto od prvního okamžiku zřetelně přehnané tvrzení oběhlo celý svět, protože americké velení mlčelo.

Až po několika hodinách generál Kenneth McKenzie oznámil, že vypáleno bylo 105 střel, všechny zasáhly cíle a žádná nebyla sestřelena. Syrská protivzdušná obrana sice zareagovala, ale pozdě, své antirakety vypálila ve chvíli, kdy americké rakety už přeletěly její stanoviště, dodal. To však už všichni znali ruskou verzi.

Pokud Západ mluví o hrozbě trollů a ruské propagandy, proč ruské tvrzení nevyvrátil okamžitě, nebo mu nepředešel tím, že by rovnou oznámil, kolik raket vypustil a kolik jich zasáhlo cíl.

Vypadá to, jako by Západ zaspal. Dávno pominuly doby, kdy ruská tisková agentura vydávala zprávy s křížkem po funuse. TASS projevoval hbitost už za Baracka Obamy. Když po schůzkách ministrů zahraničí Sergeje Lavrova a Johna Kerryho vydaly západní tiskové agentury avízo, TASS již měl na stránkách celou zprávu.

To není výtka na adresu západních tiskových agentur a médií, ale ukázka, jak komu pracují tisková oddělení. A v době informační války musejí pracovat rychle, jinak budou mít trollové snadnou práci a budou moci ovlivňovat veřejné mínění.