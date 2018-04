Alexandr Mitrofanov

„Úder proti syrskému režimu, který útočí chemickými zbraněmi na civilní obyvatelstvo, byl nevyhnutelný. Z prvních informací vyplývá, že byl veden přesně a zasažena byla taková zařízení, která slouží k výrobě či přechovávání chemických zbraní.“

To je výrok trestně stíhaného premiéra v demisi Andreje Babiše. Klíčoví ministři v demisi, Martin Stropnický a Karla Šlechtová, útok spojenců podpořili. Babiš na svém Facebooku sdílel stanovisko ministerstva zahraničí.

Co přišlo v neděli? Výrok č. 2: „Naši dva ministři se předháněli v prohlášeních a dělali konference, já jsem nebyl přímo v dění. Ten útok samozřejmě nic neřeší.“

Selský rozume, jsi tam? Pomoz nám vyvodit závěry.

Co by napadlo v této situaci jako první i absolventa Vysoké školy života? Že řečník není odpovědný za svá slova, protože je schopen během čtyřiadvaceti hodin popřít sám sebe způsobem, který vede k domněnce – omlouvám se všem, kteří to vezmou citově – že máme premiéra nejen v demisi, ale možná i v počínající demenci. Ale tuto domněnku okamžitě zapuzujeme jako nedůstojnou, protože se nic takového v Česku přece stát nemůže, přinejmenším od časů prezidenta Ludvíka Svobody.

Co tedy vedlo Babiše k výroku č. 2, o kterém věděl, že ho postaví do světla ramp v šaškovském šatu? Nejspíše výrok č. 3, který nepatřil trestně stíhanému premiérovi v demisi, ale muži, který má jeho politický osud v rukou a hraje si s ním jako s hadrovou panenkou. „Řekl jsem panu premiérovi Babišovi, že považuji tu jeho první reakci za poněkud krátkozrakou,“ sdělil po nedělním setkání s předsedou ANO prezident Miloš Zeman.

Prezidentovi se musí nechat jedna vzácná schopnost. Když převádí své myšlenky z češtiny do ruského jazyka, je výsledek vůči krásné ruštině chmurný. Zato poskytuje jistotu, že v češtině odříkává ruská zahraničněpolitická stanoviska bezchybně. Babiše proto musel zkorigovat. Ale proč ho hrdý a mocný velkopodnikatel, chvástavý vládní cestovatel po krajích a Velký šéf ANO tak schlíple poslechl?

Právě pro ty přívlastky, které jsem u jeho funkce premiéra záměrně připomněl: trestně stínaný a v demisi. Zemanovi stačí hnout prstem a Babiš nebude příštím premiérem. A když jím nebude, nebude mít vliv na vyšetřování případu, kvůli němuž je trestně stíhán.

V Petrohradu mají most, na němž stojí upozornění, že dodávka značky GAZelle zde neprojede. Dnes tam ztroskotala 146. GAZelle. Mostu se neoficiálně říká Most blbosti zde. Kolik pomyslných dodávek musí ještě zařvat, než příznivci ANO pochopí, co vlastně podporují? Jistou naději, že to nebude trvat nekonečně dlouho, skýtá průzkum zde.