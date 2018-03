Alexandr Mitrofanov

Pořadatelé mluví o 4000 účastnících včerejší demonstrace v centru Prahy na podporu nezávislých médií a novinářů, policie to spočítala na 3500. Desítky tisíc to nebyly. Jaký tedy měla tato manifestace smysl?

Z Václavského náměstí se přibližně tři tisíce lidí přemístilo k uzavřené bráně Pražského hradu. Za branou slavil Miloš Zeman, že je opět prezidentem. Mluvil o vyhrané bitvě a řekl hostům: „Už nemusíme být nervózní a nemusíme se obávat toho, co nám přinese budoucnost. Budoucnost je na pět let naše“ zde.

Připomínalo to proslovy vojevůdců minulosti: „Vojáci! Po bitvě jste dobyli toto město! Na tři dny je jenom vaše!“ Dříve vzkázal více než 2 700 000 občanům, které má za poražené, aby drželi pět let ústa. Asi měl na mysli tu zlopověstnou pražskou kavárnu. V té ale musí být stolků, aby se tam všichni vešli…

Zeman dostal odpověď. Před hradní branou znělo: Už jsme tady; Tak nás tady máte; Nejsme tu sami; Nebudeme mlčet; My nejsme žumpa; Žumpa je na Hradě; Stydíme se za vás; Nemáme k vám důvěru. A také Zeman je ostuda a Putinova děvka zde. Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.

Česká televize, jejíž nezávislost demonstranti různého věku, ale s převahou mladších tváří, hájili před útoky Miloše Zemana, Andreje Babiše a Tomia Okamury, není jen zpravodajství a publicistika. Je to i seriál Svět pod hlavou, který čerstvě získal Českého lva. Ukazuje dusno začátku 80. let, jehož remake je spojen se Zemanem, Babišem a jejich souputníky. A to až tragikomicky doslova. Kdo by nepoznal některé včerejší Zemanovy hosty v některých postavách seriálu zde.

Dnes se studenti z mnoha desítek vysokých a středních škol po celé ČR zapojili do výstražné stávky na obranu společenských a ústavních hodnot v České republice. Nechtějí žít v zemi sestřihané podle Zemana a Babiše.

Mezitím Andrej Babiš zahrnul do holdingu podnik Slibotechna, s.r.o. zde. Sliby se slibují, blázni se radují, preference ANO rostou.

Zeman a Babiš mají své oddané kohorty. Proti nim ale stojí lidé, kteří respektují výsledky voleb, ale pokládají ty dva za hanbu republiky. Mezi těmito odhodlanými občany je mnoho mladých.

Takže je tady Babiš se Zemanem mají. Nic víc. Ale také nic méně. Jako bývalí členové KSČ určitě znají Leninovu poučku: Z jiskry vzejde plamen 😉