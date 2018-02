Strana se musí řídit jako vlčí smečka, řekla delegátka sjezdu ČSSD v Hradci Králové Naděžda Vodsloň Chorkovská. Ve volbě předsedy ale s nevelkým náskokem zvítězila jiná představa.

Když zůstaneme u Knihy džunglí, stal se novým šéfem soc. dem. medvěd Balú. Občanským jménem Jan Hamáček. Akéla se nechal přiopít marketingem a v brýlích s růžovými obroučky a tmavými skly vypadal spíše jako Vlk z Jen počkej, zajíci! I tak ale zapůsobil a byl zvolen prvním místopředsedou.

Sjezd také navštívil Šer Chán… Ne, to bychom příliš odbočili. Prezident Miloš Zeman doporučil straně, která ho na témže místě zvolila do svého čela téměř přesně před 25 lety, aby podpořila vládu Andreje Babiše, ale nešla výš než na funkce náměstků ministrů.

Před čtvrtstoletím vyhrál Miloš Zeman sjezd s drtivou kritikou konkurenčních proudů v ČSSD, které se vyslovovaly pro vládní spolupráci s tehdejším hegemonem politické scény Václavem Klausem třeba i jen za pár míst velvyslanců pro vybrané členy soc. dem. Jen idiot nemění své názory.

V porovnání se sjezdem v roce 2013, na kterém Zeman také promluvil, se dočkal vlažnějšího přivítání. Víc se tleskalo slovenskému premiéru Robertu Ficovi. Zeman se totiž vůbec nemaskoval. Hrál si na Tarase Bulbu, který, jak známo, zvolal na syna, kterého pokládal za zrádce: „Já tě zplodil, já tě taky zabiji!“ Služba Babišovi výměnou za neviditelná místa náměstků by byla zkáza ČSSD a někteří delegáti to říkali v diskusi přímo.

Jako svou přednost uvádí Hamáček dar vyjednávání a dosažení kompromisu. Ale i on považoval za nutné se v prvním rozhovoru po zvolení od Zemanových rad distancovat. Podle něj účast ve vládě by měla být na úrovni ministrů. Předtím slíbil, že když se s Babišem nedohodne, jednání ukončí. Takže to bude na dlouhé lokte.

První etapou by byly samotné rozhovory s ANO a možná současně s dalšími stranami, které se k tomuto formátu připojí (jak to v minulých dnech naznačil STAN). Všechno samozřejmě za předložení určitých podmínek ze strany zájemců o negociace s ANO o vládě. Po případné dohodě by ale pozici ČSSD musel schválit obnovený sjezd nebo celostranické referendum. Až poté by se mohla vytvořit vláda. Ale to je jen jedna varianta politické budoucnosti.

Na sjezdu jako základní myšlenka znělo, že se strana musí vrátit k důvěryhodnému hájení svých voličů, o nichž Zimola řekl, že „chtějí zpátky stát, který jim ukradli kapitalističtí elitáři“. Čili Babiš.

Jak ale udělat, aby se tento vlk nažral a oranžová koza zůstala celá?