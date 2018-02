Marek Hilšer cítí odpovědnost před svými voliči, proto se chystá kandidovat do Senátu zde.

Stejná situace je s Jiřím Drahošem. Zvažuje kandidaturu do horní parlamentní komory. Zájem angažovat se v politice zatím neprojevil Michal Horáček ani Pavel Fischer. O spolupráci s Fischerem i s Drahošem naopak stojí lidovci. A Hilšer jednal s lidovci, piráty i s TOP 09. Ale jde o případnou podporu v senátních volbách, nikoli o vtělení bývalých prezidentských kandidátů do stranické práce.

Připomíná to situaci, kdy máte dost benzínu, abyste vyjeli, ale chybí vám auto. Sumární podpora Drahoše, Fischera, Horáčka a Hilšera byla na naše poměry obrovská. Ale v lepším případě se energie lidí, kteří tuto podporu zajistili, použije na dvě kampaně kandidátů do Senátu a skončí případným doplněním horní parlamentní komory o dva bezesporu důstojné reprezentanty. Jenže pouze o dva z jednaosmdesáti.

Na druhé straně mají voliči Miloše Zemana na výběr ze tří aktivních a v současné době spolupracujících politických subjektů, které mohou s čistým svědomím, každý podle svých priorit, prohlásit za své: buď ANO, nebo KSČM, anebo SPD. A z velké části také ČSSD. Vzniká tak nepoměr.

Idea vytvoření nové strany, jejímž duchovním otcem by se stal jeden z neúspěšných kandidátů, byla stejně tak přirozená jako naivní. Pro tuto operaci, aby se mohla alespoň rozeběhnout, je zapotřebí hned několika rovnoměrně důležitých předpokladů. Dříve by se řeklo program na prvním místě, ale Andrej Babiš ukázal, že zřetelný a konzistentní program není to, co by mnohé voliče zajímalo. Zato oplýval dvěma dalšími nezbytnými ingrediencemi, které při uvaření tohoto jídla nesmí chybět. Velké peníze a osobnost alfa samce, k níž půjdou rádi slabší do služeb, když jim zajistí sílu peněz a funkcí. A také přišel Babiš ve chvíli, kdy po jeho nabídce tu byla poptávka.

Poptávka po straně vyjadřující hodnoty, které byly odlišné od těch, s nimiž kandidoval a vyhrál Zeman, stále existuje. O penězích, které by někdo věnoval na její založení a chod, však informace nejsou. A lídři zcela zřetelně chybí. Drahoš ani Hilšer nejsou příslušné typy.

Je východiskem pro nevoliče Miloše Zemana podpořit stávající strany? Částečně ano. Ale když například mnozí vidí piráty souznějící s SPD a KSČM ve věci referenda, diví se, co se to děje.

O tom benzínu a autu jsme debatovali na Twitteru a Michael Romancov napsal: „Češi jsou kutilové. Když mají palivo, tak z různých součástek vehikl sestaví.“ Třeba ano. Ale může to taky být velorex proti gazíku.