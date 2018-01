Nejdříve si ale proberme jednotlivé aktéry. Miloš Zeman ještě před pár lety ke jménu Andreje Babiše žádné libé přívlastky nepřipojoval. Naopak, mluvil o něm velmi nehezky, protože se prý jedná o člověka nedůvěryhodného „nehledě na jistá další podezření, která se, doufám, časem prošetří“, řekl v roce 2011 Zeman na adresu svého dnešního spojence.

Ani Andrej Babiš pro svého spolustolovníka dříve hezká slova neměl, neboť ho považoval za tradičního politika. A dokonce poměrně nedávno se svěřil, že „máme polarizovanou společnost. Pan prezident společnost polarizuje, on si možná v tom libuje, jemu se to líbí. Já také polarizuju společnost, mně se to nelíbí. Chtěl bych přesvědčit ty lidi, kteří mě nemají rádi, že se mýlí“. Nu, ale včera po obědě veřejně nic vzájemně kontroverzního nezaznělo.

Pánové jsou totiž spojenci z rozumu a hrají hru kdo s koho. Zatímco Andreji Babišovi se hodí bianco šek pro dva pokusy k sestavování vlády, Miloši Zemanovi šance nevést kampaň s totálním mediálním pokrytím. Desátého ledna, tedy dva dny před prezidentskými volbami, promluví v Poslanecké sněmovně a bude moci veřejnosti sdělit své myšlenky, aniž by mu v přímé debatě nedej bůh oponoval protikandidát.

Den poté Andrej Babiš sdělí své doporučení pro prezidentskou volbu, takže efekt těsně před prvním kolem bude maximální. Proto asi není těžké domýšlet, že jeho doporučení nebo nedoporučení se bude inspirovat obsahem proslovu prezidenta o den dříve. Až do tohoto bodu se jedná o chutný politický pokrm pro oba pány, který může zhořknout až následně.

Pokud prezident Zeman svůj úřad obhájí, do konfliktu s šéfem hnutí ANO se může dostat velmi brzy, obzvláště v zahraniční politice. Tak jako třeba s Jeruzalémem. Navíc při druhém volebním období asi vzroste i chuť Miloše Zemana kreativně vykládat ústavu ve stylu co není přímo zakázané, to je povolené.

A teď tedy nadchází otázka patřičného receptu chutného jídla pro voliče. Pokud nepodporují oba pány zároveň, je pro voliče ANO strategičtější volba prezidenta, který už svého premiéra dalších pět let potřebovat tolik nebude? Nebo je lepší zvolit osobu méně konfliktní? Pokud někdo nemá rád Andreje Babiše, je vhodné se mu pomstít Zemanem na Hradě, nebo to za to nestojí? Toť strategická otázka příštích dnů.