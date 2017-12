Nejdříve se obrátil prezidentský kandidát Michal Horáček na Andreje Babiše, aby zabránil zvolení poslance za KSČM Zdeňka Ondráčka předsedou sněmovní komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů. Horáček jako aktér listopadu 1989 je přesvědčen, že jde o výsměch polistopadovému vývoji mít v této funkci člověka, který nezakrývá, že mlátil demonstranty v Praze v roce 1989 jako tehdejší příslušník Veřejné bezpečnosti.

Babiš se mimo jiné památné výroky proslavil také slovy: „Tak nech dou do p..., pravda a láska“ zde. Těžko by ho pálila přítomnost bývalého komunistického příslušníka na tomto postu. Ale podniká v EU a musí se postarat o to, aby ho tam alespoň strpěli. Po vzniku volební koalice s SPD a KSČM, o které se stejně na Západě už píše, to nemá jednoduché. A do toho ten Ondráček.

Takové Německo, kde Babiš podniká, je významným členem nejen EU, ale i NATO. Platná ruská vojenská doktrína se rozhodně nestaví k Alianci neutrálně, natož přátelsky zde. Co s tím ale má co dělat Ondráček? To, že je okatým pomocníkem státu, který se k zemi, v níž je poslancem, chová nepřátelsky.

Ondráček byl jedním ze dvou poslanců KSČM, kteří jeli demonstrativně podpořit separatistické klienty Ruska v tzv. Doněcké lidové republice. I když, dle moderátora, „Zdeněk před vysíláním řekl, že bude mlčet a mluvit bude Stanislav,“ přikyvoval velmi aktivně zde s českými titulky.

Když byl někdo takový řadovým poslancem opoziční parlamentní strany, šlo o jiný mezinárodní signál, než kdyby se týž člověk stal sněmovním funkcionářem s vědomím a podporou premiéra. Nemluvě o tom, že komunisté právě touto nominací Babiše drsně vydírají: buď to sežer i s chlupy, anebo s našimi hlasy ve Sněmovně nepočítej.

ČSSD se pokusila protlačit na funkci předsedy této komise Milana Chovance, ale dostala přes čumák. „Bylo mi sděleno, že pokud by se hlasovalo na plénu, hlasovací mašinerie – to znamená hnutí ANO, SPD a komunisté – by podpořila pana Ondráčka,“ řekl předseda poslaneckého klubu soc. dem. Jan Chvojka.

Babiš to téměř okamžitě po Horáčkově výzvě zkusil přehrát na jiného soudruha, jen ne Ondráčka. KSČM mu hrdě vzkázala, že komunisté nikoho nekádrují (smích v hledišti), tak ať laskavě nekádruje ani on. ANO si vzalo čas do příštího týdne. „Poslanci se zamyslí,“ důležitě sdělil jejich šéf Jaroslav Faltýnek.

Bude se obchodovat. KSČM to určitě nedá zadarmo. Východisko existuje: po dohodnutí kšeftu by Ondráček s vážnou tváří mohl oznámit, že nechce být překážkou na cestě normalizace politického prostředí v republice.