KOMENTÁŘ: Naši furianti v Poslanecké sněmovně a inspirující Německo - Thomas Kulidakis

Pokud existuje něco, o co nebude v tomto volebním období nouze, je to zábava. Jen je otázka, do jaké míry se bude jednat o komedii, drama, nebo tragikomedii. Bohužel zatím vše nasvědčuje, že právě poslední žánr bude určující. Do očí bijící je česká tragikomedie ve srovnání s do jisté míry podobnou situací v sousedním Německu.