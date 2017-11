Kde se vzal, tu se vzal, doslova pár dnů před termínem odevzdání přihlášek vyrazil směrem na Hrad Mirek Topolánek. Na rozdíl od Miloše Zemana, kterému prý přeje odpočinek, ač ho má rád, ale také od Jiřího Drahoše a Michala Horáčka se tedy ani nemůže obtěžovat sháněním podpisů občanů. Chce podporu od členů parlamentu.

ODS včera dělala tajnosti se svým postojem k prezidentským volbám a slibuje zkraje týdne speciální prohlášení. Petr Fiala odmítl potvrdit, ale nevyvrátil, že podporu modrých může dostat Topolánek. První místopředsedkyně Alexandra Udženija, která byla s Topolánkem na kordy, jeho kandidaturu přivítala. Fialův poradce František Cerha už včera večer použil na svém twitterovém účtu hashtag #TopolNaHrad.

A voliči ODS? Jedni vítají návrat velkého drsňáka a zlehčují jeho aféry v době premiérování. Druzí včera na sociální síti vzkazovali, že servisem Topolánkovi zahájí ODS zpětnou cestu k nějakým pěti procentům podpory. V každém případě rozbije Topolánkův vstup na hřiště prezidentských kandidátů konfiguraci, která se dosud rýsovala.

Topolánek, to je minulost: vláda postavená na přeběhlících, vystrčený prostředníček ve Sněmovně, kopání do auta novináře s výkřiky, že ho zabije, zařazení výrazů „Es kommt der Tag“ a „noc dlouhých nožů“ do slovníku ústavního činitele, toskánská schůzka s lobbisty a podnikateli, a hlavně jeho stín Marek Dalík, s nímž „stojí a padá“ a který má právě dnes nastoupit do vězení. Jeden do soutěže o Hrad, druhý do basy, to je solidní dělba práce.

Topolánek byl také mezi hosty narozeninového večírku Zemanova mocného poradce Martina Nejedlého v prostorách Pražského hradu. Nejedlý, to je zase Lukoil a Rusko. Podobný politický styl a „správné“ známosti – Topolánek je jedním ze dvou českých veřejných činitelů (a zájemců o Hrad), kteří hlásili, že si rozumějí s Vladimirem Putinem – to je balíček vlastností, který může přimět některé voliče Miloše Zemana k tomu, aby v další volbě hledali někoho mladšího a dali hlas Topolánkovi.

Jenže mnohem víc by mohl změnit uvažování voličů s pravicovým smýšlením, kteří dosud váhali mezi Drahošem a Horáčkem. Politik, výrazný, zuřivě pravicový… proč mu nepomoci. Role, do které Topolánek vplyne, pokud sežene podpisy v parlamentu, je to, čemu se v anglojazyčných zemích říká spoiler. Kandidát, který sám nemá šanci vyhrát, ale udělá vše pro to, aby neuspěli jiní kandidáti, kterým sebere část voličů. Není divu, že se Drahoš k Topolánkově vstupu do hry postavil odmítavě.

Mirek Topolánek tak může chtě nechtě posloužit v operaci Nepustit na Hrad jiného než Zemana jako prostředník. Nebo prostředníček?