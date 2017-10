Andrej Babiš byl obviněn v kauze Čapí hnízdo. Obviněn neznamená obžalován, natož odsouzen. Z hlediska práva je stále bezúhonný. Z hlediska sestavování příští vlády nikoliv. Člen kabinetu, neřkuli premiér, který může skončit ve vězení, to není základ pro stabilní správu země ani svědectví o její politické kultuře.

Zpráva o Babišově obvinění vybudila mnohé politiky k prohlášením, že s tímto člověkem ve vládě nebudou. Ještě před obviněním vyloučili účast v kabinetu s Babišem i jen s ANO šéf TOP 09 Miroslav Kalousek, předseda ODS Petr Fiala a lídr STAN Jan Farský. Postoj ostatních stran, které věří, že budou přizvány do koalice, po obvinění zní: s Babišem ne, s ANO ano.

Zároveň byla obnovena již dříve znějící motivace připravených spolupracovat. Tvrdí, že nemohou dopustit vznik vlády ANO, KSČM a SPD. Schéma tedy vypadá následovně: Babiš sedí v Čapím hnízdě, je smutný a čeká na obžalobu a soud. Vydře předčítá z knihy O čem sním, když náhodou spím, surikatám nutí koblihy a po večerech s čápem vzpomíná na zašlou slávu. Mezitím Ferdyšové Pištorové z hnutí ANO pod citlivým vedením demokratů z ČSSD a KDU-ČSL či dalších slouží vlasti, nikoli Velkému vůdci. Je líp.

Co na tomto obrázku nesedí? Především Babišova role. Dokud bude na svobodě, nemůže opustit vedoucí úlohu v ANO. Když uříznete slepici hlavu, ještě chvíli běhá po dvorku, pak ale padne a je po ní. To by byl osud bezprizorního hnutí. Mnohem reálnější je představa Babiše řídícího ANO z pozadí, bez jakékoli zodpovědnosti, ale s hlasem rozhodujícím.

To je model, který dnes v Polsku provozuje Jarosław Kaczyński. Že Babiš vyloženě odmítl být jako Kaczyński, svědčí pouze o tom, že se to může stát. Máme dva politiky, kteří v praxi doložili, že jejichž slova je bezpečnější vnímat jako pravý opak: Miloše Zemana a Andreje Babiše.

Jestliže bez vítězného ANO nepůjde sestavit povolební vládu, může to být pouze vláda Babišova. Buď tento fakt straníci připravení spolupracovat přijmou a budou v kategorii podřízení, anebo odmítnou a přejdou do kategorie nepřátel. Ve druhém případě ovšem vláda buď nevznikne, anebo se po šarvátkách rozpadne. Sáhne Babiš po Okamurovi a Filipovi? To by uškodilo jeho obchodním zájmům v EU. Pak tedy předčasné volby se zesíleným voláním po odpovědnosti štvavých rozbíječů vlády a následně výrazné vítězství ANO, které dovolí tvrdě diktovat podmínky?

Z této křižovatky nevede, zdá se, žádný jasný směr. O to větší smysl má zachovat demokratická auta celá, až se jednou najde jiná cesta.