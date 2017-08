Všechny jeho lži o účelovosti postupu policie před volbami byly vyvráceny, byl to on sám, kdo celou kauzu, jak potvrdilo Vrchní státní zastupitelství, bezpředmětnou stížností v březnu posunul tak, aby obžaloba padla až po volbách, ve kterých měl naději na první místo v politicky roztříštěném parlamentu. S antibabišovskou koalicí proti sobě zřejmě nepočítal.

Po přečtení haldy komentářů zarazí čtenáře jen skepse píšících, všichni mají pocit, že je česká justice příliš slabá, abychom se dočkali spravedlnosti, a Babiš s podporou voličů příliš silný, opozice nejednotná.

Co k tomu dodat? Myslím si, že se Babiš skutečně přepočítal. Lámat hůl nad voliči bychom neměli. Existuje jistě procento lidí, jakési tvrdé jádro fandů, kterým je jedno, že je jejich favorit gauner. To ale není velké a nemá smysl spekulovat, jestli mu tito otrlí umožní získat více nebo méně než dvacet procent hlasů ve volbách.

Ostatně i v takovém případě by tu bylo osmdesát procent odevzdaných hlasů pro zástupce opozice. Opravdu by se morálně zdiskreditovanému člověku nevzepřeli? Ani Bělobrádek, Chovanec a Fiala? O nepříteli Kalouskovi, pokud vůbec do Sněmovny projde, ani nemluvě. Mnozí dezertéři z Babišovy politické firmy „Ano, šéfe” budou možná volit i nové nezavedené strany. Kdoví? Nálady voličů budeme moci měřit nejdříve po prázdninách.

Do 20. října je nesmírně daleko. Čas, jak známo, neplyne jako řeka, je relativní a ten politický obzvlášť. Angličané považují i týden před volbami za dlouhou a nejistou dobu. A přece jen je jedna záležitost téměř jistá. Babišův skandál, trestní oznámení, jeho morální diskreditace, jeho lidé – ani hnutí ani strana –, snaha řídit stranu a stát jako svou vlastní firmu, to všechno jsou manýry oligarchů východního ražení, v naší západní civilizaci, kam Česko historicky patří, věci zcela nepřijatelné. Magistra vitae se ozve.

Ano, lidé dnes častěji než dříve volají po tvrdé ruce a možná někteří sní o osvícené autokracii. Ale v takové krizi politiky ještě naštěstí nejsme. Zklamané voliče docela chápu. Lidé si neradi přiznávají, že se opět mýlili, ale heslo Bude líp už dávno vyčpělo. A morální odsudek, i kdyby se soudy ukázaly slabé, už politickému podnikateli zůstane. Věřím, že většina voličů má zdravý rozum – a ten je také morální devizou.