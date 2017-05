ČSSD udělala další krok k definitivnímu vyjasnění své pozice vůči Miloši Zemanovi. Předseda Bohuslav Sobotka v několika rozhovorech zopakoval, že po sérii událostí v poslední době, kdy se Zeman choval nevhodně vůči ústavě i premiérovi, ztratil sympatie většiny sociálních demokratů. Jeden z rozhovorů je ZDE.

Co lídr ČSSD nezmínil, ale i dřívější voliči Miloše Zemana po jeho vystupování v Číně a na summitu NATO konstatují také veřejně, je prezidentův zdravotní stav, který nevypadá jako dostatečný na zvládnutí druhého období. V každém případě pětadvacetiletý poměr se Zemanem, v němž se snoubila láska s nenávistí, sociální demokraté mají chuť ukončit.

Sobotka to zdůraznil tím, že už nehovořil pouze o rozchodu se současným prezidentem, ale poprvé i o kandidátech za ČSSD do nadcházejících voleb hlavy státu. Uvedl, že ve straně se mluví o dvou lidech: jsou to Lubomír Zaorálek a Milan Štěch. Pak mu kolegyně Lucie Stuchlíková předhodila další jméno, odborového předáka Josefa Středulu, a nesetkala se s odmítnutím. Konečné rozhodnutí plánují sociální demokraté až na listopad ve vnitrostranickém referendu, ale i toto předběžné oznámení je zajímavé.

Je jasné, že ze všech zmíněných bude vybrán jen jeden. Rozhodovat se navíc bude v situaci, která bude jiná než ta dnešní. V listopadu už proběhnou sněmovní volby a bude patrné, jak dopadají první jednání o nové vládě. Také by se definoval stav Miloše Zemana a jeho schopnost kandidovat. Tyto faktory by určitě ovlivnily rozhodování sociálních demokratů v jejich referendu.

V případě, že se Zeman do klání zapojí, bude z hlediska Lidového domu zapotřebí postavit kandidáta, který by byl s to přebrat voliče prezidentovi. Tři pánové, jejichž jména vyslal Sobotka na veřejnost jako zkušební balónky, by podobný potenciál měli. Pokud by tedy bylo hlavním cílem ČSSD nepustit Zemana znovu na Hrad, aby nedělal další ostudu, nebyli by tito jeho rivalové vybráni špatně.

Pak je tu ale zásadní účel každé kandidatury, tedy vítězství a obsazení prezidentského úřadu. I kdyby byly volby nakonec bez Zemana, nejeví se šance ohlášených soc. dem. kandidátů stát se hlavou státu tak samozřejmá jako jejich možná popularita mezi levicovými voliči. Sobotka ale vyjádřil naději, že by mohli kromě skalních voličů oslovit také část liberálů.

Štěch tedy sotva, s jeho image muže z lidu, který i mluví tak, jak mu zobák narostl. Zaorálek teoreticky. Pokud by se zapomnělo na jeho angažmá v pročínském Prohlášení čtyř. Středula by rozděloval téměř jako Zeman. Ale to jsou nástřely, bitva bude vypadat jinak.