„Začalo setkání Putina se Zemanem. Je to nejveselejší bilaterální schůzka na summitu v Pekingu,“ rozplýval se včera na Twitteru zpravodaj Komsomolské pravdy Dmitrij Smirnov, který doprovází Vladimira Putina na cestách. Svého času měl poznámku k jiné schůzce těch dvou: „Zeman je náš člověk.“

Celý Putinův doprovod se smál, když česká hlava státu trousila vtipy a za každou větou roztržitě opakovala: „Da... da...“ Těšili se na další legraci. Zeman v rozporu se zvyklostmi (patrně i tuto má za idiotskou) mluví na setkáních s Putinem výhradně jazykem, o němž si zjevně myslí, že jde o ruštinu, a přitom rusky neumí. Posledně si spletl „oteplení“ s „topením“.

Bžundy se dočkali. Zeman protestoval proti tomu, aby se Putinova slova tlumočila. Zdůvodnil to větou, která ve zpětném překladu z jeho ruštiny do češtiny zní asi takto: „Netřeba tlumočit. My všichni chápat nějaká ruská dialekt.“ Ostatně, proč by nepobavil přátele, které vehementně hájí, často navzdory tomu, že hájené stanovisko mezitím v Kremlu opustili.

Možná pak chtěl dát najevo Putinovi, že je jeho člověkem i ve vážnějších věcech. Tak pronesl větu, která teď kráčí světem a dělá Česku pochybnou slávu: „Novinářů je příliš mnoho. Je třeba je likvidovat.“

Putinovi není tento přístup cizí. Podívejte se, kolik novinářů se zlikvidovalo v Rusku, přičemž Annu Politkovskou zavraždili symbolicky na jeho narozeniny. Asi místo dortu. ZDE.

Jenže bývalý důstojník KGB má vyšší sociální inteligenci a takové věci, jaké padají ze Zemana, nahlas nikdy neříká. Nechává to prosťáčkům. Proto na Zemanovu upřímnost musel reagovat jen zdrženlivým: „Likvidovat není třeba, je možné zredukovat.“ ZDE. A všimněte si na videozáznamu, že v tónu Zemanova hlasu není ani náznak humoru, třebas černého.

Uveďme suchá fakta. Zeman nejdříve veřejně zalituje, že v malém Česku není možné použít Stalinovu metodu vraždění oponentů, protože by to vedlo k prudkému úbytku obyvatel ZDE (začátek je od času 2:38). Pak, minulý čtvrtek, oznámí, že omilostní vraha Jiřího Kajínka – prý protože seděl už dost dlouho. A v neděli prohlásí, že je třeba likvidovat novináře.

Tento muž je prezidentem České republiky a chce jím být dalších pět let. Je tak jasnější postoj premiéra a šéfa ČSSD Bohuslava Sobotky, který v rozhovoru pro Deník Referendum o Zemanovi a Andreji Babišovi řekl: „Oba by rádi posunuli Českou republiku k systému, který bude více autoritářský, více prezidentský a méně parlamentní. Čiší to přece z každého jejich výroku nebo gesta.“ Sobotka oběma vyhlásil dnes už zcela otevřený boj.