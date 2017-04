Se spokojeným českým farmářem Švýcarem Willym jsme nedávno společensky probrali různé věci. Včetně tématu, jak se kdo staví ke svému bohatství a vlivu. Willy ve Švýcarsku dlouho pracoval v luxusních střediscích jako sportovní instruktor. Má zkušenosti s velmi bohatými lidmi.

I když neříkal doslova, že nejhorší jsou trpaslíci, nakonec to tak stejně vyznělo. Nejpohrdavěji se vyjadřoval o sportovcích, kteří vzešli z běžných nebo chudých poměrů a přišli k nehorázně vysokým odměnám. Není však všechno černobílé. Rogera Federera si například velmi váží.

Willyho zkušenosti ho přivedly k závěru, že s bohatstvím a vlivem zpravidla umí zacházet lidé, kteří se k němu nedostali skokem, ale zdědili ho v rodinné tradici, která předpokládá také odpovědnost vůči jiným a jistou zdrženlivost. Bylo to zajímavé povídání o exotice z cizích krajin.

Po návratu do všedních dnů jsem spatřil radost Andreje Babiše, že dokázal svému ministerstvu zajistit levné mobilní tarify. ZDE

Máme jiné historky bohatých lidí. Babiš nevzešel z rodinné tradice ani ji mít nemohl. Pokud samozřejmě nepokládáme za zahájení této tradice příběh jeho otce, který byl komunistou, pak ho ze strany vyloučili, později do strany vrátili a synovi dokázal zajistit nadprůměrné startovní podmínky pro život.

Stylu skokana na majetek a vliv odpovídá místo nějaké důstojné hudby stará písnička Olympiku. ZDE Smekám před Zdeňkem Rytířem, který 35 let před Babišem ho nádherně popsal slovy: „Povýšil svou sebelítost na ten nejušlechtilejší cit.“

Neuplynulo mnoho hodin a výhodnými tarify pro své ministerstvo se pochlubil taky Marian Jurečka. ZDE To je jako ze vtipů z 90. let o tzv. nových Rusech, náhlých vlivných vládcích se slámou čouhající z bot. V těch fórech se akorát soutěžilo, kdo si koupí dražší věci. Ale jsme v českých poměrech, tady by se to neujalo.

Babišovi docvaklo, že to nedělá dobře vůči běžným uživatelům mobilních služeb za násobnou cenu, až potom, co se mu začali ozývat. Zareagoval po svém: „Moc rád se s T-Mobilem sejdu a budu je tlačit, aby podobně snížili ceny i pro lidi.“ Kdo uvěří, ať tam běží.

Ani tento obrázek však není černobílý. Dnes sdělil premiér Bohuslav Sobotka, že Babiše požádal, aby na příští vládu předložil informaci, jak se Finanční správa postavila k vydávání firemních korunových dluhopisů v roce 2012. Je to jinými slovy kauza ojebávání státu Andrejem Babišem.

Sobotka taky vzešel z malých poměrů. Vliv má. Chová se jinak. Bill Clinton uznával heslo Je to v ekonomice, blbče! Trochu ho pozměníme: Je to v lidech.