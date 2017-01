Když trvala Trumpova poradkyně na tvrzení, že na inauguraci jejího šéfa nebylo miň lidí než na Obamově inauguraci, označila nepravdy, jichž se držela zuby nehty, za „alternativní fakta”. To nejsou alternativní fakta, ale lež! namítl moderátor. Neměl s budováním alternativní reality z míst nejvyšších zkušenost. Inu Američan. To my jsme na to kadeti.

Alternativní skutečnost začal vytvářet prezident Miloš Zeman v okamžiku, kdy se rozhodl, že se vykašle na mínění politických stran a jmenuje vlastní vládu. Následovala řada druhotných alternativních tvrzení, kdy opisoval prohlášení Kremlu ohledně situace na Ukrajině. Když Kreml změnil názor na opačný, Zeman se k opravám neznal.

O to víc se činil jinde. Vybaví si někdo jeho brilantní věštbu, která se samozřejmě do puntíku naplnila – že nás v roce 2016 semele vlna uprchlíků? zde Koukněte z okna a vzdejte hold Kassandře, jejíž moudrost je nad vaše chápání.

Proč to všechno Miloš Zeman dělá? Možná proto, že v alternativní realitě ho nikdo nekritizuje, lidé neporovnávají reálná fakta s tím, co prezident šíří, nekontrolují, co sliboval při uvedení do funkce a co doopravdy dělá. Je to příjemné prostředí pro krásný život. Takové malé samoděržaví. Naše ústavní zřízení s báťuškou carem sice nepočítá, ale když se člověku hodně chce, může pro naplnění tužeb udělat mnohé. Zvláště když vysocí politici, kteří měli páky na to, aby řekli „Dost blouznění!”, pořád někde hledali své koule.

Zeman proto zkusil další tah štětcem. Nominoval do Etické komise Karla Srpa. Jméno zveřejnil dříve, než se k tomu vyjádřil premiér Bohuslav Sobotka, který musí nominaci spolupodepsat. Zjevně se počítalo s tím, že koule nebyly nalezeny. Omyl. Sobotka Srpa odmítl: „Z veřejně dostupných zdrojů … vyplývá, že pan Karel Srp v letech 1979–1982 poskytoval informace Státní bezpečnosti a na desítkách schůzek předával STB řadu zpráv.”

Zeman zuří. Báťuška car přece nevysvětluje, jak to, že svého času nejmenoval profesorem Jana Eichlera, kterého nařkl ze spolupráce s StB a který má čistý lustrák. Srpa pozval Mitterrand, oponuje Zeman. Ale Eichlerovi dal Chirac státní vyznamenání… Jenže jeden cara opěvuje, a druhý ne.

Do Etické komise přitom chtěl prezident člověka, který vysoce eticky vyhrožuje: „Ať si z nás nechtějí udělat nepřátele nebo my je tak rozmázneme od Pitharta až já nevím kam. Nebudeme si brát servítky. Máme tu materiály proti každému a pro každého.” zde

Zatracený Sobotka. Zatracené nalezené koule.