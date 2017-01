„Pane ministře, sdílíte obavy amerických tajných služeb, že se máme připravit v letošním roce na ovlivňování volebních a demokratických procedur v Evropě ruskými hackery?“ zeptal se včera Václav Moravec Lubomíra Zaorálka. Než přejdeme k Zaorálkově reakci, možná bude dobře upozornit, že varování nevzešlo jen od tajných služeb, ale od končícího prezidenta Baracka Obamy. zde

Podle něj Vladimir Putin už nějaký čas provádí podobnou činnost v Evropě, nejdříve v bývalých satelitních státech s velkým podílem ruskojazyčných obyvatel, ale stále více v západních demokraciích. Obama si myslí, že bude třeba dávat pozor v tomto smyslu i během voleb, které čekají v tomto roce některé americké spojence v NATO. Také Česko.

Odkazem odcházející hlavy státu jsou dva body: věnovat mnohem více času, energie a zdrojů kybernetické bezpečnosti; nezastavit se pouze u ochrany demokracie před hackerskými útoky, ale chápat, že propaganda zvenčí má za cíl otřást celým systémem. Tolik Obama. Nyní odpověď na tato varování od ministra Zaorálka.

„Nezlobte se, ale ta zpráva (amerických tajných služeb) na mě působí dojmem, že to je útok na nového nastupujícího prezidenta Donalda Trumpa,“ prohlásil. Uvedl, že „jestli někdo v kybernetické bezpečnosti nezaspal, tak je to Česká republika“. Doplnil: „V této oblasti jsme měli experty, dokonce ještě za socialismu, ještě kdy to bylo v zárodečném stavu, takže na tohle navazujeme, to držíme stejně jako naše chemické vojsko a je to jedna z věcí, kterou já chápu jako naši, prostě tady my nespíme a jsme dokonce v předstihu.“

Chrnící Amíci a bdělí Češi v předstihu. To je obrázek, který samozřejmě potěší a naplní klidem a spokojeností, jak jsme na tom skvěle. A tak nejenom že Amerika si zvolila prezidenta, který, jak férově podotkl včera Miloš Zeman, má stejné názory jako on, i když Trump od něj neopisoval. Nejenom že Trump sice neopisoval od našeho dalšího velikána, Andreje Babiše, ale má stejné marketingové metody jako ten náš, kterého lidé vyvolili mnohem dříve než v USA, protože nespali a byli v předstihu. Teď se ukázalo, že vedeme i v kybernetickém prostoru.

Ale jak říkají oni ospalí Američané: Oh wait! Ale moment! Trump totiž se závěry zprávy tajných služeb souhlasil a ukázal prstem na Rusy jako původce hackerských útoků. zde

A naše skvělé kybernetické jištění státu možná sice existuje, ale zatím víme pouze o tom, že premiérovi Bohuslavu Sobotkovi hackeři prolomili mailovou schránku. Asi byli v předstihu. Ale to třeba Zaorálek jen nevěděl. Co když zrovna spal.