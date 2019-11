Britovi došel pohled, který před 28 lety poslal rodičům

Tehdy 39letý Jim, který v současné době žije v někdejším domě rodičů, poslal pohled 12. září 1991. „Mámě a tátovi. Měl jsem dobrý let. Všechno je v pořádku. Dobrý hotel, počasí atd. Počasí je velmi teplé. Doufám, že kočky jsou v pořádku. Teď musím končit. S láskou, Jim,“ napsal.

Rodiče, kteří už nežijí, nikdy nebyli na zahraniční dovolené. Jejich syn jim proto chtěl alespoň na pohlednici ukázat, jak to vypadá ve španělském přímořském letovisku. „Když jsem lístek našel ve schránce, první, co jsem si pomyslel, bylo: Kdo je v Benidormu?“

Zároveň si začal lámat hlavu nad tím, proč doručení trvalo tak dlouho. „Je těžké spekulovat, co se stalo. Ale spíš to někdo nedávno znovu odeslal, než že by se pohled někde ztratil nebo zasekl,“ uvedl mluvčí britské pošty Royal Mail.