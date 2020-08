Běžec zkoušel uhasit lesní požár vlastníma nohama

Den předtím však blesky zapálily porost v parku, a běžec se tak ocitl u rozsáhlého lesního požáru. Nebezpečí však necítil. „Hořelo to jenom jedním směrem a cítil jsem, že je to docela pod kontrolou,“ uvedl Murphy v rozhovoru pro 3 TV, regionální pobočku televize CBS.

„Nikdo tam nebyl, tak jsem si řekl, že bych mohl odvést svůj kus práce a přispět svou malou troškou do mlýna,“ vysvětlil Murphy. Běžec začal udupávat plameny tam, kde si myslel, že by se mohly rozšířit. Občas směrem k plamenům kopl kámen či kus hlíny.

„Nic podobného jsem za 15 let neviděl,“ podivoval se meteorolog stanice CBS Ian Schwartz. „Byl jsem zvědavý, jak to celé dopadne. Nemyslel jsem si, že by ten muž snad mohl uhořet nebo něco takového. Jen jsem si nemyslel, že se mu s ohněm povede opravdu něco udělat,“ vysvětlil Schwartz.