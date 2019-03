Korzo

"Řidičský průkaz jsem si udělal v roce 1984 a od té doby jsem všude jezdil jen autem, nebo tady po okolí na kole. Už deset let bydlím v Karlštejně, ale vlakem jsem jel do Prahy skutečně včera poprvé," přiznal Vítek tiskové agentuře Korzo.

Důvodem jeho premiérové jízdy po železnici byla Pavlova výměna názorů s přítelem Janisem Sidovským, se kterým už několik let bydlí. "Řekl mi, že žiju odtržený od reality. Že ze svého virtuálního světa popularity a luxusního auta nevím, co je pravdivý život. Ale není to tak, chtěl jsem Janisovi dokázat, že nemá pravdu," zdůraznil Vítek.

Dopolední jízda vlakem ho nadchla, a tak si ji hodlá několikrát zopakovat. Večer, na představení muzikálů Miss Saigon a Tří mušketýrů, však bude i nadále jezdit autem. Vzhledem k policejnímu Kryštofovi si prý ale dá dobrý pozor, aby nepřekročil povolenou rychlost. Vítek o sobě tvrdí, že sice rád jezdí rychle, ale dopravní předpisy úzkostlivě dodržuje. Zejména padesátku v uzavřené obci.

Pokutu prý platil jen párkrát a nikdy nebyla mimořádně vysoká. "Nejvíc tisíc korun. Když něco provedu, přiznám chybu a nevyskakuju si. Možná i proto jsou ke mně policisti celkem vstřícní," konstatoval Vítek.