Do vesmíru se prý brzy podívají i obyčejní lidé

Účastníky komerčních letů do vesmíru sice zprvu budou bohatí milionáři, brzy poté by se však kosmických výletů měli účastnit i obyčejní lidé. Tvrdí to alespoň tvůrce lodi SpaceShipOne Burt Rutan, jehož výtvor je určen právě k "soukromým" cestám do vesmíru.