ČTK

Ledovcový obr známý pod označením B15A o délce 160 kilometrů se srazil s pevninským ledovcem, který je znám jako Drygalského ledový jazyk, leží nedaleko antarktické základny McMurdo a měří přibližně 70 kilometrů, uvedl Lou Sanson z novozélandské vládní vědecké agentury Antarctica New Zealand.

Spíše než o "srážku" však podle něj šlo o "šťouchanec", i přesto se z něj však odlomil mohutný ledový blok. Střet byl experty poprvé předpovězen v prosinci. O víkendu jej pak potvrdily satelitní snímky. "To je jediný záznam, který o tom (pro tuto chvíli) máme," uvedl Sansen.

Gigantický ledovec před několika měsíci najel na mělčinu, čímž ohrozil tisícihlavé kolonie hnízdících tučňáků a zablokoval trasu lodí dopravujících zásoby pro výzkumné stanice v Antarktidě. Začátkem dubna se nicméně dal opět do pohybu a zamířil si to do zátoky McMurdo. Nyní by se mohl vrátit zpět na volné moře.