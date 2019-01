Mluvčí Spearsové popřela, že Britney čeká holčičku

Tisková mluvčí Britney Spearsové Leslie Sloanová popřela, že by na dotaz novinářů, jestli je Spearsová v pořádku, prohlásila, že "matce i dceři se daří dobře". Toto uvedl list The New York Daily News. Americká zpěvačka měla být údajně o víkendu v nemocnici.